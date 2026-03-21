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Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana

Referendum

La denuncia di Attilio Fontana: «Mi hanno augurato la morte, la misura è colma». La sua colpa? L’appello per il Sì

Il governatore della Lombardia ha informato le autorità competenti e avvertito sul «clima costruito ad arte per instillare divisone e paura nei cittadini»

Politica - di Luciana Delli Colli - 21 Marzo 2026 alle 17:35

La campagna elettorale per il referendum si è chiusa formalmente, ma i suoi strascichi continuano a farsi sentire: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato di aver ricevuto gravi messaggi di odio a seguito dell’appello finale al voto per il Sì che ha postato sui propri social nel pomeriggio di venerdì.

Attilio Fontana: «Sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio»

«Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio», ha spiegato, rendendo noto di aver ricevuto «gravi e inaccettabili» in relazione al suo post sul voto e di aver attivato le procedure per informare le autorità competenti.

La denuncia del clima «costruito per instillare divisone e paura»

«Una cosa è la critica, finanche l’insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire», ha aggiunto Fontana, sottolineando che «quando l’avversario politico non viene visto come qualcuno con idee diverse, ma come un nemico da abbattere e contestare a prescindere, questo è il risultato. Un clima costruito ad arte per instillare divisone e paura nei cittadini».

La solidarietà al governatore della Lombardia

«Esprimo la mia solidarietà al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, bersaglio in queste ore di vergognosi messaggi di odio e inaccettabili minacce di morte», ha scritto sui propri social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «Nessun dissenso politico, per quanto aspro, può mai giustificare tale violenza. Queste derive – ha avvertito – avvelenano il dibattito pubblico e vanno condannate con forza e senza alcuna ambiguità. Ad Attilio Fontana, uomo delle istituzioni che lavora con dedizione per la sua comunità, va la mia vicinanza personale e quella del Senato della Repubblica».

«Totale solidarietà» al governatore della Lombardia è stata espressa dal segretario regionale e capogruppo della Lega al senato, Massimiliano Romeo, a nome suo e di tutto il partito. «Confido – ha sottolineato Romeo – in una condanna trasversale di fronte a queste minacce, perché non possiamo accettare che la violenza, anche solo verbale, prevalga sulla dialettica, sulla critica, sulla libertà di espressione pacifica delle proprie idee, rispettando quelle altrui».

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di Luciana Delli Colli - 21 Marzo 2026