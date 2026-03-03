Iran, raso al suolo l’edificio dell’Assemblea degli esperti mentre eleggeva il successore di Khamenei

Quarto giorno di guerra

Quarto giorno di guerra in Iran. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. Bombardamenti a tappeto sull’Iran dopo che droni iraniani hanno colpito la sede dell’ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, per ben due volte. Il primo incendio, non particolarmente grave, ha portato alla chiusura della missione diplomatica e all’evacuazione del personale non essenziale. Analoghe chiusure sono state disposte in Kuwait, Emirati, Qatar, Bahrain, Iraq e Giordania, con gli Stati Uniti che hanno ordinato la partenza del personale non urgente.

Quarto giorno di guerra in Iran, raid sull’aeroporto di Teheran

“Risponderemo”, ha annunciato il presidente americano Donald Trump dopo l’attacco. E la risposta è arrivata con i bombardamenti sull’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran. I video pubblicati sui social mostrano esplosioni e colonne di fumo che si alzano dall’area dello scalo, preso di mira dai raid di Israele e Stati Uniti. Le agenzie di stampa iraniane, riprese dai media internazionali, riferiscono anche di un attacco aereo israeliano che ha raso al suolo a Qom l’edificio che ospita l’Assemblea degli esperti ma che il palazzo era stato evacuato prima dell’attacco.

Raso al suolo l’edificio che ospita l’assemblea riunita per eleggere il successore di Khamenei

Il raid di Tel Aviv è avvenuto “durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema” dopo l’uccisione di Khamenei. Lo scrive l’emittente israeliana Kan citando un funzionario israeliano. La notizia viene rilanciata anche dall’americana Fox News. Le immagini delle conseguenze dell’attacco, rilanciate da Cnn, mostrano il complesso e grandi colonne di fumo che si alzano dalla zona.

Teheran “diffida” l’Europa dal prendere parte alla campagna Usa-Israele

In mattinata Teheran ha messo in guardia i paesi europei esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica, che considererebbe al pari di “un atto di guerra”. È guerra a colpi di raid e di propaganda. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito siti industriali in tutto l’Iran utilizzati per la produzione di armi, inclusi missili balistici. “Durante gli attacchi condotti in tutto l’Iran, le Idf hanno preso di mira siti industriali utilizzati dal regime iraniano per produrre armi, in particolare missili balistici», ha dichiarato l’esercito in una nota.

Trump: stiamo decimando le capacità missilistiche dell’Iran

Il presidente Donald Trump, a sua volta, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “decimando” le capacità missilistiche dell’Iran, che sta anche esaurendo i lanciamissili. Le munizioni statunitensi, invece, sono “illimitate”. “Le conserviamo e le produciamo”, ha detto Trump. “Le aziende del settore della difesa stanno lavorando a pieno ritmo per costruire tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono sotto ordine di emergenza. Stiamo procedendo rapidamente”.

Starmer invia elicotteri anti-drone a Cipro

Intanto Londra rafforza la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha confermato l’invio a Cipro del cacciatorpediniere Hms Dragon e di elicotteri dotati di capacità anti-drone, dopo un colloquio con il presidente dell’isola mediterranea, Nikos Christodoulides. “Agiremo sempre nell’interesse del Regno Unito e dei nostri alleati”, ha dichiarato Starmer, annunciando il potenziamento delle operazioni difensive britanniche nell’area.

Il Qatar: non partecipiamo alla guerra ma esercitiamo il diritto di difenderci

“Il Qatar non sta partecipando alla campagna militare contro l’Iran, ma sta esercitando il diritto di difenderci e di deterrenza rispetto agli attacchi iraniani contro il nostro Paese”. Così il portavoce del portavoce del ministero degli Esteri del Qatar,dopo che fonti occidentali citate da media israeliani avevano riferito di attacchi condotti dal Qatar contro l’Iran. In conferenza stampa ha spiegato che il Qatar ha colpito jet iraniani che stavano sorvolando le acque qatariote. Il Qatar – ha detto – ha fatto decollare i propri jet e ha lanciato un avvertimento. Quando i jet iraniani hanno continuato la loro traiettoria verso Doha, è stato allora che hanno aperto il fuoco”.