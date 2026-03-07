Il Fatto inventa un “affare Indonesia”, il ministero della Difesa replica: “Fake news, Crosetto informerà le Camere”

"Fuori dalla realtà"

“Non esiste alcun ‘affare Indonesia’ riconducibile al ministro della Difesa né al Ministero. Non esistono atti o decisioni assunte dal ministro che possano essere interpretati in tal senso. Le procedure di procurement della Difesa non coinvolgono il ministro nelle decisioni tecniche e amministrative, che sono invece di competenza delle strutture amministrative competenti”. Così il ministero della Difesa replica, con una nota, ad un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano nell’edizione odierna dal titolo ‘Crosetto, l’uomo di Dubai e il ricco affare indonesiano’.

Nel testo si riporta una lettera che sarebbe stata inviata al ministero della Difesa dall’Indonesia e relativa alla cessione della nave Garibaldi da parte dell’Italia al paese del sud est asiatico.

Nave Garibaldi, Indonesia e viaggio a Dubai di Crosetto: fioccano le smentite

Nella lettera, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, si fa riferimento ad ipotetici compensi nei confronti di una società privata – la Drass Spa – il cui titolare sarebbe stato a Dubai negli stessi giorni in cui c’era il ministro della Difesa. “Nessuno dei contenuti della lettera” citata nell’articolo “è stato accettato, recepito o fatto proprio dal Ministero della Difesa italiano. Le ipotesi e le modalità prospettate unilateralmente dalla controparte indonesiana – prosegue la nota del ministero della Difesa – non hanno mai trovato alcuna adesione da parte italiana”.

“Crosetto sarà ben lieto di inviare alle Camere una risposta dettagliata”

Il ministero della Difesa sottolinea che la lettera “non ha ricevuto alcun riscontro” da parte del Dicastero “neppure una risposta di mera cortesia, proprio perché i contenuti prospettati non sono stati ritenuti ricevibili o compatibili con il quadro normativo vigente. Di conseguenza le Commissioni parlamentari non sono state investite della questione”.

“Tenuto conto dell’annunciata interrogazione parlamentare relativa alla cessione della nave Garibaldi alla Marina Militare indonesiana – prosegue la Difesa – il ministro Guido Crosetto sarà ben lieto di inviare alle Camere una risposta dettagliata, informando compiutamente il Parlamento e facendo piena luce sui fatti”.

“Inoltre – conclude la nota – tenuto conto dei continui articoli dichiaratamente, come dimostrato, falsi e diffamatori pubblicati su Il Fatto Quotidiano, il ministero della Difesa e le persone oggetto delle affermazioni diffamatorie tuteleranno il proprio operato, la propria reputazione e la correttezza dell’azione istituzionale nelle opportune sedi legali”.