Gp di Cina, Antonelli in pole. Ferrari bene, ma è lite tra Leclerc e Hamilton: “Lasciami spazio!”. Il video

Formula 1

Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di oggi nel secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua giovanissima carriera. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto ‘accontentarsi’ della seconda posizione.

Gp della Cina, molto bene le Ferrari ma lite tra Leclerc e Hamilton

Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai. Dietro le rosse le due McLaren di Lando Norris, campione de mondo in carica, e Oscar Piastri, mentre soltanto ottavo finisce la Red Bull di Max Verstappen, già deludente con il nono posto conquistato nella Sprint e ancora preceduto dalla Alpine di Pierre Gasly.

Nella festa Ferrari di Shanghai c’è stato anche spazio per qualche momento di tensione. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto la gara Sprint del Gran Premio della Cina, dietro all’imprendibile Mercedes di George Russell.

In una gara praticamente perfetta, i due piloti hanno dato vita a un duello leale ma con qualche rischio, soprattutto durante la battaglia per il secondo posto. Al nono giro dei 19 previsti infatti, Hamilton prova a sorpassare Leclerc prima allargandosi sull’esterno e poi stringendo la traiettoria per tagliare la strada al monegasco.

Leclerc però non molla niente e risponde alla curva successiva, riprendendosi la posizione e distanziando il compagno sul rettilineo. Immediato lo sfogo del pilota monegasco via radio: “Lo spazio!”, ha urlato Leclerc ai propri ingegneri, “lo sa quanto sono larghe queste macchine o no?”, lamentando quindi che Hamilton non gli ha lasciato abbastanza spazio durante il duello. La polemica si conclude con un “se vuole si potrà lamentare di quanto successo in curva 3, va bene”, riferendosi quindi al controsorpasso che ha riportato Leclerc al secondo posto.

Il video di Sky