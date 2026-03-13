Una crisi pesante

«Il 2025 è stato un anno decisamente debole per la collocazione economica» della Germania. A renderlo noto è stato il capo degli analisti della Camera tedesca dell’industria e del commercio, Volk Trier, sottolineando che «in media, un’azienda ha dichiarato bancarotta ogni venti minuti» nell’ultimo anno. La crisi della “locomotiva” tedesca non è un bella notizia per l’eurozona. Una statistica che fa rabbrividire, ma non è l’unico problema finanziario che Berlino si ritrova a dover gestire con grande cautela. Tra l’altro, i fallimenti delle imprese derivano da due anni di recessione, che hanno assottigliato i “cuscini finanziari” in molti settori: nel 2025, l’economia tedesca ha registrato una crescita che si è attestata solo allo 0,2%.

Come ha spiegato Christoph Niering, presidente dell’associazione dei curatori fallimentari (Vid) tedesca, «il numero di insolvenze è aumentato, ma è molto al di sotto rispetto alle crisi precedenti». Nonostante ciò, l’esperto ha ricordato che probabilmente nel 2026 le morosità aumenteranno, perché i settori automobilistici e sanitari si troveranno ad affrontare grandi sfide.

Germania nell’abisso, nel 2025 è fallita un’azienda ogni venti minuti e le insolvenze sono aumentate

Ci sono dei motivi particolari dietro il problema delle insolvenze tedesche e infatti Christopher Niering ha cercato di dare due chiavi di letture economiche sul caso: «Nella maggior parte dei casi, le morosità possono essere ricondotte a cambiamenti strutturali nel comportamento dei consumatori e per le decisioni imprenditoriali sbagliate». Secondo Reuters, i tribunali locali hanno registrato 24.064 depositi di insolvenza aziendale, il 10,3% in più rispetto al 2024. Inoltre, anche la crescita economica anemica della Germania nel 2025, a causa dei due anni di recessione, ha contribuito all’aumento dei fallimenti aziendali.