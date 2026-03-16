Frecce tricolori, tre colpi dal Gianicolo e le bande delle Forze armate in concerto: la festa per la Giornata dell’Unità Nazionale

Le celebrazioni

Mattarella e Meloni celebrano il 17 marzo all'Altare della Patria. Ma la ricorrenza non sarà solo commemorazioni istituzionali e deposizioni di corone d'alloro: per gli italiani sarà anche uno spettacolo della Nazione

Le Frecce tricolori sull’Altare della Patria e il quotidiano colpo di cannone di mezzogiorno dal Gianicolo sostituito con una salva di tre colpi, che produrranno una fumata verde, bianca e rossa. Sono due delle iniziative predisposte su richiesta di Palazzo Chigi in occasione del 17 marzo, “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

Meloni e Mattarella all’Altare della Patria

Il volo delle Frecce tricolore, in formazione ridotta, è stato autorizzato dal ministero della Difesa su richiesta della presidenza del Consiglio e accompagnerà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria. Alla cerimonia, prevista per le 9.45, parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

Le Frecce tricolori e un mezzogiorno speciale al Gianicolo

Sempre su richiesta di Palazzo Chigi, il tradizionale colpo di cannone a salve sparato al Gianicolo a mezzogiorno in punto verrà sostituito con una salva di tre colpi, sparati contemporaneamente da tre pezzi d’artiglieria, che produrranno una fumata verde, bianca e rossa.

Il concerto delle bande delle Forze armate e di polizia

Inoltre, si legge in una nota, la presidenza del Consiglio dei ministri ha organizzato in piazza Colonna l’esibizione delle Bande musicali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Il programma, che inizierà alle ore 10.30 e proseguirà fino alle ore 17.15 circa, prevede l’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Banda della Polizia Penitenziaria, della Banda della Polizia di Stato, della Banda della Guardia di Finanza, della Banda dell’Arma dei Carabinieri, della Banda dell’Aeronautica Militare, della Banda della Marina Militare e della Banda dell’Esercito.

Le cerimonie istituzionali per la Giornata dell’Unità Nazionale

Per celebrare la solennità civile del 17 marzo, prosegue ancora la nota, il presidente del Consiglio ha inoltre delegato i rappresentanti del governo a deporre delle corone d’alloro sulle tombe dei Padri della Patria: Giuseppe Mazzini (Cimitero monumentale di Staglieno a Genova), Camillo Benso di Cavour (Castello Cavour a Santema, in provincia di Torino), Vittorio Emanuele II (Pantheon a Roma) e Giuseppe Garibaldi (Compendio garibaldino di Caprera, in provincia di Sassari).

Palazzo Chigi si tinge di bianco, rosso e verde

Sempre in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, la presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto l’imbandieramento speciale degli edifici pubblici e l’illuminazione della facciata principale di Palazzo Chigi con il Tricolore, dalle 00:01 alle 23:59 del 17 marzo, con interruzione nelle ore diurne.