Francia, Bardella conquista Nizza e sfiora la vittoria a Marsiglia: le periferie aumentano il consenso della destra

Le elezioni amministrative

Bardella oggi ha il gradimento più alto in vista delle presidenziali dell'anno prossimo: il 35%: conferme in tanti comuni

Le elezioni amministrative francesi segnano passaggi molto interessanti per il Rassemblement National di Bardella e Le Pen. Che strappa un feudo storico alla sinistra, Nizza, e sfiora la vittoria a Marsiglia, una città che antropologicamente ha un significato enorme.

Il successo di Nizza

La vittoria di Nizza non è un risultato ininfluente. Éric Ciotti, leader del partito Union des Droites pour la République (UDR) e alleato del RN, è stato eletto sindaco con il 48,5% al secondo turno. Ciotti ha sconfitto il sindaco uscente Christian Estrosi (del partito Horizons, centrodestra), che si è fermato al 37,20%, mentre la sinistra è arrivata appena al 14%.

La vittoria sfiorata a Marsiglia

A Marsiglia, dove la tradizione della destra era pressoché minoritaria, il Rn ottiene il 30% al ballottaggio perdendo il comune ma superando nettamente Martine Vassal, che è arrivata terza con circa il 23%, confermando la crisi della destra moderata nelle grandi metropoli francesi.

Le vittorie nel Sud della Francia

La formazione di Bardella ha conquistato diversi comuni del Sud. Louis Aliot è stato riconfermato sindaco della città più grande precedentemente amministrata dal partito a Perpignano. David Rachline (RN) ha ottenuto un nuovo mandato a Frejus, confermandosi come uno dei volti storici del partito sul territorio. Vittorie anche a Beaucaire, con Julian Sanchez (RN) che è stato rieletto con un ampio margine, a Villeneuve-Loubet.

Rn tiene bene anche al nord

Bardella conquista anche il comune di Denain, si riconferma a Bruay-la-Buissière e Hénin-Beaumont, il bacino minerario del nord transalpino.

Mantes-la-Jolie e Moissac confermano il quadro di comuni di medie- grandi dimensioni che hanno fatto registrare la vittoria dell’alleanza tra il Rn e i repubblicani.

Il dato politico

Se Parigi e le grandi città confermano la vittoria del centrosinistra, le cosiddette ZTL, le periferie sorridono sempre di più alla nuova coalizione di centrodestra. Proprio i grandi centri metropolitani vanno ai socialisti in funzione di una tenuta del fronte repubblicano macroniano del 2024, che però cede sempre di più al consenso che la destra del Rn e di Ciotti conquistano nelle periferie.

Bardella in testa nei sondaggi per l’Eliseo

Bardella oggi ha il gradimento più alto in vista delle presidenziali dell’anno prossimo: il 35%. Ma c’è un altro dato rilevante :molte proiezioni danno l’alleanza Rn-repubblicani praticamente alla pari in un eventuale ballottaggio nelle simulazioni con i possibili competitor (Édouard Philippe o Francois Hollande) e in vantaggio se lo sfidante fosse Melènchon. Insomma, il sogno di conquistare l’Eliseo non è più un sogno.