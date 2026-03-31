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Follia woke in Gran Bretagna, la Polizia costretta a fare a meno delle telecamere: “Inquadrano troppi neri”

L'assurdità

Follia woke in Gran Bretagna, la Polizia costretta a fare a meno delle telecamere: “Inquadrano troppi neri”

Esteri - di Gabriele Caramelli - 31 Marzo 2026 alle 17:38

In Gran Bretagna a pagare le conseguenze della follia politicamente corretta è proprio la Polizia, che nell’Essex ha dovuto mettere in pausa le telecamere per ragioni etniche. Ma qual è il motivo alla base? Uno studio dell’università di Cambridge ha evidenziato che i dispositivi da ripresa montati sui furgoni delle forze dell’ordine, utili per identificare le persone inserite nelle liste di controllo, avevano individuato più persone nere rispetto al resto dei cittadini. Dunque la Polizia ha affermato di averle rimosse per i «potenziali pregiudizi nel tasso di identificazione positivo», anche se adesso sembra  che il problema sia stato corretto con l’aggiornamento l’algoritmo.

Oltre ad affermare che i neri fossero identificati maggiormente, lo studio ha anche confermato che fosse «estremamente raro» per qualcuno essere segnalato se non era nella lista. Dunque perché cancellarlo se funzionava? C’è chi vede il razzismo ovunque. Secondo gli esperti, per le telecamere era anche «più probabile» individuare uomini che donne.

Gran Bretagna, Polizia costretta a fare a meno delle telecamere: «Inquadrano troppi neri»

I ricercatori hanno confermato che le telecamere hanno sollevato «domande sull’equità che richiedono un monitoraggio continuo». Eppure, il  ministero dell’Interno ha fatto sapere che la foto di una persona viene «rapidamente e automaticamente» eliminata se non corrisponde alla lista di controllo. Per l’ennesima volta, non è chiaro il motivo delle preoccupazioni. Un portavoce della Polizia dell’Essex ha specificato che si è deciso di mettere in pausa l’iniziativa delle videocamere «per rivedere i risultati e cercare di aggiornare il software» e che gli agenti proseguiranno «a monitorare tutti i risultati per garantire che non ci sia rischio di pregiudizi contro qualsiasi sezione della comunità».

Anche loro si sono uniformati al woke e temono che le macchine siano razziste? Visti i tempi che corrono non ci sarebbe da stupirsi. A gennaio il governo aveva anticipato che avrebbe aumentato il numero di furgoni dotati dei dispositivi in tutto il paese, da 10 a 50, ma è stato costretto a rivedere i propri piani dopo la polemica. 

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di Gabriele Caramelli - 31 Marzo 2026