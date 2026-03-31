Follia woke in Gran Bretagna, la Polizia costretta a fare a meno delle telecamere: “Inquadrano troppi neri”

L'assurdità

In Gran Bretagna a pagare le conseguenze della follia politicamente corretta è proprio la Polizia, che nell’Essex ha dovuto mettere in pausa le telecamere per ragioni etniche. Ma qual è il motivo alla base? Uno studio dell’università di Cambridge ha evidenziato che i dispositivi da ripresa montati sui furgoni delle forze dell’ordine, utili per identificare le persone inserite nelle liste di controllo, avevano individuato più persone nere rispetto al resto dei cittadini. Dunque la Polizia ha affermato di averle rimosse per i «potenziali pregiudizi nel tasso di identificazione positivo», anche se adesso sembra che il problema sia stato corretto con l’aggiornamento l’algoritmo.

Oltre ad affermare che i neri fossero identificati maggiormente, lo studio ha anche confermato che fosse «estremamente raro» per qualcuno essere segnalato se non era nella lista. Dunque perché cancellarlo se funzionava? C’è chi vede il razzismo ovunque. Secondo gli esperti, per le telecamere era anche «più probabile» individuare uomini che donne.