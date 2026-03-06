Figuraccia sinistra: “Sfoggia una croce celtica al Tg2”, Romoli nel mirino degli antifa. Ma era un encomio solenne

Ora chiedano scusa

Ossessionati dal ritorno del fascismo, da bracci tesi e mostri neri le sentinelle “‘democratiche” hanno preso una clamorosa cantonata. Questa volta nel mirino finisce il giornalista Rai Andrea Romoli, accusato di esibire sul petto una spilla con la croce celtica durante alcune dirette del Tg2. “Scandalo”, “Vergogna”, la “tenuta democratica è in pericolo”, “la Rai chiarisca”, gridano all’unisono i componenti della Vigilanza Rai di provata fede progressista (Pd, 5Stelle e Avs). Caduti in trappola dal tweet di un telespettatore a dir poco psicopatico.

Figuraccia epica, scambiano un encomio per una croce celtica

Peccato che si tratti invece di un’onorificenza militare conferita al giornalista per l’opera svolta durante il Covid in un ospedale da campo in Calabria. Altro che “lo sfoggio in pompa magna al Tg2 di un simbolo del fascismo” come hanno denunciato il dem Stefano Graziano, il grillino Dario Carotenuto, la renziana Maria Elena Boschi e il verde-sinistra Peppe De Cristofaro. Che nella foga antifa sono arrivati a tirare in ballo il papà del giornalista, infangando la memoria di Ettore Romoli, sindaco di Gorizia di Forza Italia.

La nota del Cdr del Tg2 che gela le sinistre

A gelare le opposizioni ululanti è una nota del Cdr del Tg2. “Con riferimento ai post apparsi sui social su una presunta croce celtica indossata dal collega Andrea Romoli in alcune dirette degli ultimi giorni, il Comitato di Redazione del Tg2 precisa che la spilla indossata non è una croce celtica, ma un’onorificenza militare (un encomio solenne) che gli è stato conferito per l’opera svolta durante il Covid, da capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito, in un ospedale militare da campo in Calabria. Il collega – conclude il Cdr del Tg2 – si riserva azioni in sede giudiziaria, a tutela della sua reputazione”. Che figuraccia. Prima di sollevare il polverone avrebbero almeno potuto dare un’occhiatina a qualche motore di ricerca.

Unirai: appuntiamo una spilla per demeriti a chi propala l’ennesima fake news

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Unirai. “Appuntiamo una spilla per demeriti a chi si è fidato dell’ennesima fake news contro la Rai”. Ora dovrebbero chiedere scusa, è il coro che si alza dal centrodestra. A cominciare da Antonio Tajani che telefona al giornalista per esprimergli solidarietà. “Pensavamo ci fossero dei limiti alla stupidità umana. Ma Boschi, Graziano, Carotenuto e De Cristofaro, Avs, dimostrano che invece si può andare anche oltre. La loro stupidità potrà essere solo parzialmente emendata dalle scuse pubbliche, che speriamo vengano subito espresse”. Così Maurizio Gasparri.

Centrodestra: quanta stuipidità, ora si scusino pubblicamente

“Ormai la sinistra ha le allucinazioni”, commenta Francesco Filini, capogruppo di FdI in Vigilanza. “Davvero una figuraccia. La sinistra farebbe bene a scusarsi, e anche subito. A Romoli, ennesima vittima dell’ossessione di una certa sinistra priva di argomenti, giunga la mia solidarietà”. Di investigatori da avanspettacolo, parla il forzista Paolo Barelli. “Sono incappati in una inaccettabile peccaminoso strafalcione che possono solo rimediare con scuse pubbliche e magari con qualche seduta di un bravo psicologo”.

Romoli: comportamento inqualificabile, non è possibile

“Non è possibile, hanno tirato in ballo mio padre”, reagisce il giornalista. L’encomio appuntato sul petto? “È la cosa più bella che ho fatto in vita mia. Non stavo bene in quel periodo ma non ho rifiutato il richiamo e sono partito. Ho aiutato della gente in difficoltà”. Quanto livore ideologico e ignoranza. E pensare che la Boschi era al governo quando Romoli ha ricevuto il riconoscimento.