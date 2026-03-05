FdI: “Borsa e Pmi sono due eccellenze italiane. Avvicinarle rappresenta una grande opportunità”

Incontro in Senato

A Palazzo Madama ne hanno parlato, tra gli altri, il capogruppo Lucio Malan e il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. Ora la parola agli esperti

“ Borsa – PMI: un’ opportunità da percorrere ”: questo il titolo del convegno organizzato in Senato da Fratelli d’Italia, che ha visto tra gli altri la partecipazione di Lucio Malan, Capogruppo a Palazzo Madama di FdI, Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera e responsabile del dipartimento Economia e Finanze di Fratelli d’Italia e Ylenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio della Camera. Dopo i saluti di rito il responsabile dei senatori di FdI ha detto: «In tre anni e mezzo di governo Meloni, la borsa Italiana ha guadagnato il 114 per cento in termini di valore. Quella di avvicinare le piccole e medie imprese al mercato della borsa rappresenta una grande opportunità per gli investitori, per i singoli risparmiatori ma soprattutto per le aziende, che possono approvvigionarsi di capitali nuovi in maniera più conveniente per tutti. Poter contare, infatti, su una categoria di aziende che rappresentano un punto di forza che caratterizza la nostra Nazione è una novità estremamente positiva».

Osnato: vogliamo aiutare le imprese

Sul tema delicato è intervenuto anche Marco Osnato, che ha spiegato: «Il mercato dedicato alle piccole e medie imprese negli ultimi anni ha avuto qualche importante risultato dal punto di vista delle quotazioni, però il capitale che affluisce nella borsa non è quello che i numeri delle Pmi meriterebbero. Credo che però il problema sia innanzitutto culturale: le nostre piccole e grandi imprese nascono dalla genialità dell’imprenditore italiano che crea l’azienda, la sviluppa, la rende fautrice di prodotti assolutamente eccezionali che conquistano mercati impensabili. Poi però, quando arriva il momento teme un po’ di crescere, di fare quel salto di qualità, insomma, teme di perdere il controllo dell’azienda e invece noi vogliamo aiutarlo a capire che quello è il momento in cui invece deve buttare il cuore oltre l’ostacolo, fare della sua importante e grande azienda, un’azienda grandissima, rendere un servizio a se stesso, ai suoi investimenti, al suo lavoro e anche alla comunità nazionale».

Borsa e PMI: due eccellenze da unire

Nel suo intervento articolato il presidente della commissione bilancio di Montecitorio ha anche sottolineato che «le nostre imprese sono piccole, talvolta piccolissime. Vuol dire che non hanno strutture interne e amministrative così pronte a risolvere le necessità della quotazione e quindi c’è la necessità di cercare strumenti normativi che facilitino il più possibile queste opportunità. L’idea dunque è quella di unire queste due eccellenze che abbiamo in Italia: la nostra borsa e le nostre piccole e medie imprese. Il paradosso è che sono due settori che vanno benissimo ma che non si parlano. Per questo abbiamo bisogno di chiedere agli esperti dei due campi cosa la politica può fare per incentivare questo dialogo».

Lucaselli: Compiuti in Italia passi importanti con la legge Delega

Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati ha invece sottolineato che «L’Italia ha compiuto passi rilevantissimi con la Legge Delega sulla competitività dei capitali, con gli interventi fiscali per favorire la patrimonializzazione e l’apporto di capitale a rischio e con le riforme che hanno rafforzato il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti e dei fondi dedicati alle PMI, con risorse significative. Un buon risultato, anche se i numeri ci dicono che non è ancora sufficiente.

Il divario con gli altri Paesi europei nel rapporto tra capitalizzazione di borsa e PIL dipende, in gran parte, dalla scarsa presenza delle nostre PMI sui mercati azionari».

La politica da sola non è sufficiente: serve protagonismo imprese

Lucaselli ha proseguito: «Sono convinta che la politica, da sola, non sia sufficiente: è fondamentale il protagonismo delle imprese e degli operatori, perché senza il loro contributo concreto nessuna legge può funzionare davvero. Per questo oggi non vogliamo limitarci a celebrare un convegno, ma provare a costruire un’agenda condivisa, individuare gli ostacoli e migliorare insieme il nostro percorso verso il futuro. L’Italia e il mondo produttivo italiano hanno sempre dimostrato, e continueranno a dimostrare, la propria capacità di innovarsi e di saper guardare oltre. Dobbiamo fare in modo che il nostro sistema imprenditoriale non abbia paura di essere competitivo e di crescere», ha concluso.