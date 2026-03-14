Ex sindaca rischia 17 anni di carcere per abusi sessuali sull’amico sedicenne del figlio: scandalo in Louisiana

Quando al centro di uno scandalo di abusi sessuali si trova una figura politica di rilievo, la vicenda fa scalpore, se il caso riguarda una donna ai vertici dell’amministrazione locale e la vittima è un adolescente, per di più amico del figlio, la vicenda supera anche i confini nazionali.

L’ex sindaca 43enne accusata di aver fatto ubriacare il 16enne

La vicenda avvenuta in Louisiana e che vede coinvolta Misty Roberts, 43 anni, ex sindaca di DeRidder, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Così come il processo, che è stato al centro di tutti i notiziari degli Stati Uniti. Come ricostruisce il New York Post, i fatti contestati risalgono al luglio 2024, durante una festa in piscina organizzata presso l’abitazione privata dell’allora sindaca della cittadina della Louisiana.

Secondo alcune testimonianze convergenti, raccolte durante il processo, la serata è stata segnata da un consumo eccessivo di alcol che ha coinvolto anche la vittima, un sedicenne amichetto del figlio della sindaca. Il ragazzo ha raccontato in aula come la donna avesse iniziato a flirtare con lui a bordo piscina, nonostante lui stesse male a causa dell’abuso di alcol. Approfittando dello stato di “vulnerabilità” del minore, Roberts lo avrebbe poi condotto al piano superiore per consumare un rapporto sessuale.

Incastrata dalla “pillola del giorno dopo” comprata l’indomani

Le prove emerse durante il dibattimento hanno rivelato dettagli scabrosi anche sulla fase successiva all’evento. Un fattorino di un servizio di consegna ha testimoniato di aver recapitato un contraccettivo d’emergenza (la “pillola del giorno dopo”) a casa della donna all’indomani dei fatti. Inoltre, è emerso un sistematico tentativo di inquinamento delle prove: Roberts avrebbe istruito i propri figli e il nipote a mentire agli inquirenti, inviando messaggi perentori come “mentite fino alla morte”. Anche l’ex marito ha fornito una testimonianza chiave, riportando una confessione ricevuta privatamente dalla donna, la quale ammetteva di aver “fatto un casino”.

La coincidenza del fratello stupratore

La figura di Misty Roberts era stata additata come esempio per la comunità della Louisiana e la prova di una donna che era riuscita ad arrivare agli apici dell’amministrazione locale. Nel 2018, aveva guadagnato le prime pagine dei giornali per essere diventata la prima donna a guidare la città di DeRidder. La sua brillante amministrazione le aveva permesso di ottenere la riconferma nel 2022. La sua caduta è stata tanto rapida quanto fragorosa, seguita dalle dimissioni rassegnate non appena l’indagine è diventata di dominio pubblico. La sentenza definitiva è stata fissata per il 17 aprile: l’ex sindaca rischia fino a 17 anni di carcere.

Come riporta Fox news, la stampa locale hanno scoperto che la famiglia Roberts sembra curiosamente perseguitata da vicende simili: anche il fratello di Misty, Brandon Lee Robert, è stato recentemente condannato a 32 anni di carcere per abusi sessuali su due giovani donne.