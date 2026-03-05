Ex Ilva: si riunisce il tavolo Governo-sindacati. Avanti su Flacks. Nuovo incontro entro marzo

Riunione a Palazzo Chigi

La riunione è stata presieduta dal Sottosegretario Mantovano. Sul tema della sicurezza sul lavoro in vista l'istituzione di un nuovo tavolo presso il Ministero guidato dalla Calderone

Riunione a Palazzo Chigi del tavolo sull’ex Ilva tra il Governo e sindacati, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per l’Esecutivo hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Presente anche il Consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Per i sindacati, sono intervenuti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.

Sicurezza sul lavoro il tema di apertura

Secondo quanto si apprende da fonti dell’Esecutivo in apertura è stato trattato il tema della sicurezza sul lavoro. Il Governo ha quindi illustrato le prospettive per il proseguimento dell’attività produttiva negli stabilimenti siderurgici alla luce del recente decreto del Tribunale di Milano, che ha chiesto sostanzialmente una revisione della procedura di Autorizzazione di impatto ambientale (AIA). Le stesse fonti governative fanno sapere che per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro ” i commissari straordinari dell’ex Ilva hanno spiegato come sono stati utilizzati i fondi dei prestiti per il recupero degli impianti, sia per le attività di manutenzione sia per l’acquisto dei ricambi necessari. In questo quadro, è stato spiegato che grazie alle attività di manutenzione a fine aprile è prevista la riattivazione dell’altoforno 4 (Afo4)”.

Un nuovo tavolo al ministero del Lavoro

Sul tema sicurezza, i Commissari straordinari hanno dato la disponibilità ad aprire a Taranto il 13 marzo un tavolo tecnico specifico sulle procedure insieme ai sindacati. Parallelamente – a quanto si apprende – un ulteriore tavolo sempre in tema sicurezza e occupazione sarà attivato presso il Ministero del Lavoro. Tra le ipotesi, c’è l’intenzione di estendere il contratto del comparto metalmeccanici alle attività esterne di particolare complessità operate dalle aziende appaltatrici.

Il decreto del tribunale di Milano

Durante la riunione, inoltre, sono state illustrate le implicazioni dal recente decreto del tribunale di Milano, che ha ordinato la sospensione dell’area a caldo a partire dal 24 agosto. Ciò – è stato spiegato dai commissari straordinari – complica la procedura per l’erogazione dell’ultimo prestito concesso dal Governo. Anche la Commissione europea, che aveva autorizzato il finanziamento, ha scritto ai Commissari straordinari e ai Ministeri chiedendo informazioni. “La sentenza del tribunale di Milano – è stato comunicato ai sindacati – sarà impugnata nei prossimi giorni dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia”.

Trattativa con Flacks Group va avanti

I Commissari straordinari hanno poi riferito che la trattativa per la vendita in esclusiva con Flacks Group sta in ogni caso andando avanti. Al gruppo statunitense sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori approfondimenti che riguardano sostenibilità finanziaria, piano industriale, fonti di finanziamento ed eventuali accordi vincolanti con partner industriali.

Il Governo ha infine comunicato che il tavolo sull’ex Ilva sarà aggiornato entro il mese di marzo.