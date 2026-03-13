Debutta Ribalta Media, Francesco Giubilei direttore editoriale: “Uno sguardo alle nuove generazioni”

L'iniziativa

Diversi i giornalisti presenti. Il canale sociale registra già centinaia di migliaia di follower

Debutta Ribalta Media, nuovo progetto editoriale digitale dedicato all’informazione e al dibattito pubblico. L’iniziativa punta a rivolgersi in particolare alle giovani generazioni e a raccontare temi di attualità, politica, esteri ed economia attraverso un linguaggio pensato per i social e i nuovi formati digitali. In occasione della presentazione a Roma è stato annunciato anche il direttore editoriale: Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura.

Secondo Giubilei l’obiettivo è costruire “un new media libero e indipendente che racconti la nostra società con uno sguardo controcorrente rivolto alle nuove generazioni”. Il progetto nasce attorno a un canale social che conta già circa 360mila follower e registra milioni di visualizzazioni al mese.

Le parole di Giubilei

“La nostra ambizione”, ha spiegato, “è offrire un punto di vista diverso rispetto a un’informazione sui social spesso percepita come a senso unico o conformista”. Tra le iniziative previste nelle prossime settimane ci sono il lancio di video podcast e l’organizzazione di eventi pubblici e conferenze dedicate ai principali temi dell’attualità. La presentazione si è svolta a Palazzo Wedekind nell’ambito dell’incontro “Referendum giustizia. Le ragioni del sì e del no”, occasione di confronto tra giornalisti e rappresentanti politici.

Al dibattito hanno partecipato il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali del Senato Marco Lisei e il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. L’incontro è stato moderato dalla giornalista di Sky TG24 Lavinia Spingardi. Giubilei è anche presidente di Nazione Futura e direttore editoriale della Fondazione An. Proprio la sua associazione ha ospitato nei giorni scorsi un importante convegno con il magistrato Vinicio Capomolla che ha smontato tutte le fake news sul referendum del 22 e 23 marzo parlando, da magistrato inquirente, di una riforma “che non lede l’autonomia della magistratura e che è del tutto apprezzabile”.