Dalla parte di Pizzaballa: Gioventù nazionale difende il patriarca di Gerusalemme dopo l’accesso negato al Santo sepolcro

Elogio al coraggio della fede

L’impossibilità di accedere al Santo Sepolcro per il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa nella domenica delle palme, a seguito di un divieto della polizia israeliana, ha allarmato il mondo cristiano e anche quello della politica internazionale. All’appello non sono mancate le proteste e i messaggi di vicinanza dei ragazzi all’autorità cattolica in Medio Oriente, che ora più che mai, a causa della guerra in corso nella regione, deve svolgere il proprio compito con parecchie difficoltà. Ed è per questo che Gioventù nazionale, in un post su Instagram, ha scelto di esprimere vicinanza al patriarca cattolico: «Aiutare gli uomini e le donne in difficoltà, a prescindere dal loro credo, è ciò che fanno i buoni cristiani. Aiutare gli uomini e le donne che vivono da decenni una vera e propria crisi umanitaria è che quello che da sempre fanno il cardinale Pizzaballa e la sua comunità».

Dalla parte di Pizzaballa, Gioventù nazionale lo difende dopo l’accesso negato al Santo Sepolcro

Come spiegano i giovani di destra nel post, «vedere negato l’accesso al Santo Sepolcro, la domenica delle palme, a lui, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa e al Custode, padre Francesco Ielpo, ci fa inorridire». La vicenda non è nient’altro che «l’apice di un atto gravissimo che si aggiunge a quelli compiuti negli ultimi anni in quelle terre nei confronti dei cristiani. Come in tante altre parti del mondo».

Un richiamo a ricordare che i seguaci di Cristo sono minacciati sotto ogni punto di vista non solo nei territori tra la Palestina e Israele, ma anche in Nigeria, Cina, Turkmenistan, Yemen, Libia, Sudan e Corea del Nord. A seguito del divieto di entrare nell’Edicola di Cristo, il patriarca ha guidato la preghiera per la pace in un altro posto speciale e i ragazzi di destra hanno deciso di mostrargli, ancora una volta, il massimo rispetto: «Le immagini sul Monte degli Ulivi sono una meravigliosa dimostrazione di fede. Danno forza a chi crede contro ogni difficoltà. Cardinale Pizzaballa e padre Ielpo, siamo al vostro fianco, senza se e senza ma».