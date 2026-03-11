Da Valditara e Bernini l’ impegno concreto per le borse di studio alle studentesse per le discipline scientifiche

600 milioni stanziati

Riconosciuta l'importanza degli investimenti in favore delle ragazze che studiano le discipline Stem

I ministri Bernini e Valditara aumentano l’impegno concreto per aumentare le borse di studio alle studentesse nelle discipline Stem, cioè le materie scientifiche e ingegneristiche, guardando all’intelligenza artificiale e agli appuntamenti del futuro.

L’impegno di Bernini

Il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica aumenterà il numero di borse di studio dedicate a studentesse per facilitare la loro iscrizione alle materie Stem. Lo ha annunciato la ministra Anna Maria Bernini intervenendo a “Pulsar”, il festival itinerante delle Stem 2026 organizzato dalla testata Open in collaborazione con Iliad. La Bernini ha spiegato che “le ragazze hanno risultati eccellenti nelle materie scientifiche, ma c’è un problema culturale. Per troppo tempo si è pensato che certe professioni non fossero da donne, è un pregiudizio che abbiamo superato ma che in parte dobbiamo ancora aiutare qualcuno a superare”. Per questo motivo «abbiamo rafforzato le borse di studio per le studentesse nelle discipline STEM, abbiamo promosso programmi di orientamento e iniziative per avvicinare sempre di più le ragazze alle carriere scientifiche e tecnologiche”.

Secondo la Bernini serviranno più laureati Stem nei prossimi anni perché “dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica, dalla ricerca biomedica alla space economy, le imprese cercano e cercheranno sempre più competenze scientifiche e tecnologiche di altissimo livello”.

600 milioni da Valditara

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 600 milioni di euro per facilitare la partecipazione delle studentesse alle facoltà Stem e ridurre così il divario di genere rispetto alla media europea. Lo ha annunciato il ministro Giuseppe Valditara intervenendo a “Pulsar”, il festival itinerante delle Stem 2026 organizzato dalla testata Open in collaborazione con Iliad. “600 milioni di euro non soltanto per la formazione nelle materie STEM”, ha spiegato Valditara, “ma anche per valorizzare il lavoro delle ragazze, per appassionare le giovani alla carriera accademica nelle materie scientifiche, per avvicinare le giovani a un mondo, quello delle materie STEM, che in passato le ha viste discriminate”.

Oltre 2 miliardi per la digitalizzazione delle scuole

Il ministro Valditara ha poi aggiunto: “Abbiamo investito 2 miliardi e 100 milioni per la digitalizzazione delle nostre scuole, abbiamo aumentato dall’anno scolastico 21-22 a questo anno scolastico del 200% i devices, i dispositivi elettronici, a disposizione dei nostri studenti. Abbiamo avviato delle riforme importanti che puntano al rafforzamento dell’insegnamento della matematica e delle materie STEM più in generale, a partire dalla riforma del 4 più 2, dell’istruzione tecnico-professionale, a partire da Agenda Sud e Agenda Nord e i risultati si stanno vedendo, pensate che in Puglia, per esempio, gli apprendimenti in matematica nelle scuole coinvolte da Agenda Sud sono tre volte rispetto agli altri“.