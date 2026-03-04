Crosetto liquida illazioni e veleni: «Con Meloni rapporti ottimi e non ho interessi a Dubai»

Contro la "falsità totale"

Nessuna freddezza da parte di Giorgia Meloni e nessun interesse a Dubai. In un colloquio con il Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto torna a rispondere alle domande sulla sua presenza negli Emirati Arabi nelle ore dell’attacco all’Iran, smentendo quei retroscena e quelle illazioni su cui l’opposizione e certa parte della stampa si stanno esercitando.

Crosetto smonta illazioni e veleni

«È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare», ha risposto Crosetto a Monica Guerzoni, che firma l’articolo e che gli chiedeva della presunta irritazione della premier. «Ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. Ci siamo sentiti anche oggi (ieri, ndr) mentre ero in volo per Belgrado. Il resto è incommentabile».

«Non ho alcun interesse a Dubai»

Il ministro ha sottolineato di non aver «mai cambiato versione, né quando ho scritto il primo post su X, né in Parlamento» e ha smentito in maniera categorica che fosse a Dubai per qualche affare: «Non ho alcun interesse a Dubai», ha detto, chiarendo anche che «da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai». Poi ha ribadito il proprio sconcerto per la prolungata insistenza su una vicenda già affrontata e sulla quale ha già dato risposte.

La scorta? «Da tre anni mai quando viaggio con la famiglia»

«Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato? Non avete idea di cosa sto facendo e dei rischi reali che viviamo, ciò che faccio non sempre può essere detto. E se oggi sono dove sono ci sarà un perché, anche se nessuno capisce», ha detto il ministro, ricordando che «siamo uno dei pochi Paesi al mondo» che può dialogare e mediare con tutti e che questa «è la cosa più importante».

«Sta esplodendo il mondo, non una parte. Siamo sull’orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto e l’Iran è solo un tassello. E da giorni a questa parte il tema è perché il ministro della Difesa italiano fosse a Dubai?». Tema sul quale «ho dato la risposta più banale e problematica per me. Vacanze, punto», ha ricordato Crosetto, che in Commissione al Senato l’altro giorno si è anche scusato per aver scelto di rimanere per stare al fianco della famiglia.