Crisi iraniana: Crosetto e Tajani tornano a riferire giovedì 5 marzo alle Camere

Riunione a Palazzo Chigi

Si è svolto a Palazzo Chigi un nuovo vertice dedicato all’analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e alle relative implicazioni economiche, presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Chi ha partecipato al nuovo vertice di Palazzo Chigi

Alla riunione – si legge nella nota di Palazzo Chigi – hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (collegato da remoto), il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici dell’intelligence. Nella giornata di domani, giovedì 5 marzo, i ministri Tajani e Crosetto riferiranno alle Camere in merito all’evoluzione del quadro internazionale.

Crisi iraniana: dalla sicurezza degli italiani bloccati all’estero alla sicurezza energetica

Il dossier prioritario resta, al momento, la tutela degli italiani in Medio oriente, in un quadro che evolve di ora in ora. Altro tema delicato, che è stato oggetto di un altro vertice, allargato agli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e di Snam, Agostino Scornajenchi, riguarda il tema sicurezza energetica. Sul tavolo, “un’analisi dell’impatto attuale e potenziale delle ostilità sui mercati dell’energia e sull’economia, nonché delle possibili azioni di mitigazione che il governo potrebbe adottare nel breve e medio periodo”. Le valutazioni sono in corso. Sulle eventuali misure economiche, spiegano fonti di governo, “si sta ancora valutando se e come fare”. Nessuna decisione definitiva, ma la consapevolezza che un’escalation prolungata potrebbe riflettersi su prezzi, approvvigionamenti e inflazione.

Intanto prosegue il rimpatrio degli italiani bloccati nei Paesi del Golfo: martedì in serata è atterrato a Malpensa il volo da Abu Dhabi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai.