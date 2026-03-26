Covid, lo scienziato: “I lockdown furono inutili e dannosi”. FdI: “La Costituzione fu calpestata da chi oggi la difende”

L'audizione in commissione

Lo studioso fu censurato dall'amministrazione Biden e inserito in una sorta di lista nera di Twitter affinché i suoi post e i suoi studi non avessero visibilità

“La raccomandazione dell’Oms era quella di copiare la Cina e il suo lockdown, una misura verso la quale non c’è stato un consenso davvero unanime tra la comunità scientifica, tanto che vi è stata una notevole censura verso chi si opponeva a queste misure”. A dirlo è uno scienziato di fama internazionale, Jay Bhattacharya, nominato da Donald Trump direttore del National Institutes of Health ed ex professore di medicina all’Università di Stanford. L’esperto, noto per posizioni eterodosse che disarticolano la narrazione pandemica, si è collegato in audizione con la commissione Covid.

La censura verso gli scienziati non allineati

“La censura dell’amministrazione Biden nei social media fu molto forte”, ha aggiunto lo scienziato. Che ha ricordato di essere stato inserito in una sorta di lista nera di Twitter affinché i suoi post non avessero visibilità. Ma non solo. Bhattacharya, nel corso della sua introduzione, ha denunciato di essere stato accusato di voler far diffondere il virus e ha rivelato che il capo dell’Oms ha contrastato l’immunità di gregge e ha sostenuto solo i lockdown. “Mi volevano spingere al silenzio”, ha detto.

“Lockdown inutili per ridurre il tasso di mortalità”

Secondo Bhattacharya i lockdown sono stati non solo inefficaci ma anche dannosi. Secondo i suoi studi, i Paesi che hanno chiuso di più come la Germania e l’Italia non hanno protetto maggiormente le persone. In realtà, Paesi come la Svezia, che ha scelto di non chiudere consentendo ai giovani e ai bambini di vivere e assicurando una maggiore protezione agli anziani, hanno avuto una mortalità più bassa. “Sono convinto che avremmo avuto risultati migliori proteggendo gli anziani anche perché le vite salvate con i lockdown sono state poche”. Le chiusure, inoltre, hanno portato numerosi danni diretti e indiretti ai cittadini, tra cui soprattutto un aumento della povertà dato che le classi inferiori hanno dovuto comunque continuare a lavorare mentre i bambini, a cui è stato negato di andare a scuola, in alcuni Paesi poveri sono stati oggetto di sfruttamento sessuale.

“Il Green Pass si reggeva su un falso scientifico”

Bhattacharya, inoltre, contesta anche la teoria del premio Nobel Giorgio Parisi secondo cui grazie al lockdown si sarebbero salvate vite, in quanto questa teoria si fonderebbe su modelli basati su stime non accurate. Gli obblighi vaccinali e il Green Pass, invece, erano misure imposte dai governi che non ammettevano eccezioni, mentre sarebbe stato scientificamente più corretto tener conto dell’immunità di gregge, dato anche che “è un falso scientifico sostenere che – dice Bhattacharya – una persona vaccinata non potesse contagiare”, come tuttavia fu raccontato in Italia per promuovere le inoculazioni.

Buonguerrieri (FdI): “Lockdown fondato su sedicenti ragioni scientifiche”

“Durante la pandemia i governi italiani assunsero decisioni drastiche che limitarono fortemente i diritti costituzionali dei cittadini. Lo fecero sulla base di sedicenti ragioni scientifiche, smentite tuttavia da studi e pareri di esperti”, commenta a seguito dell’audizione Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. La deputata ricorda la petizione promossa da Bhattacharya e da altri illustri medici di fama internazionale e premi Nobel, in totale circa un milione di persone, che proponevano soluzioni alternative al lockdown con cui tutelare i fragili lasciando al contempo maggiore libertà a giovani e bambini: “Purtroppo però, a causa del clima di censura delle voci sgradite che vigeva durante la pandemia anche in Italia e che ha denunciato oggi lo stesso Bhattacharya, questa proposta fu boicottata”.

“Durante il Covid Costituzione calpestata”

Buonguerrieri, infine, interviene sullo studio pubblicato sulla rivista Child Development, condotto dagli scienziati dell’Università di Harvard e dell’Università della California a Berkeley, che rileva i danni sulle funzioni esecutive dei bambini a causa dei lockdown: “Ancora oggi, dunque, stiamo subendo i danni di certe misure prive di fondamento scientifico, che hanno provocato effetti sui bambini ma anche sugli adulti: basti pensare agli screening oncologici rimandati, all’attività fisica impedita, alla depressione dovuta al confinamento domestico”. Il capogruppo di FdI in commissione Covid conclude poi rivolgendo uno sguardo alla stretta attualità: “È paradossale che in quel periodo la Costituzione italiana fu calpestata da chi oggi, in nome della sua difesa, ha impedito una riforma della giustizia necessaria per modernizzare l’Italia”.