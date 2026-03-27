Corvi invadono i cieli di Tel Aviv: il video è virale e sul web si scatenano le teorie inquietanti sull’Apocalisse (video)

Un evento inusuale

Il cielo di Tel Aviv, martedì, è stato coperto da uno stormo di corvi neri che hanno attirato l’attenzione della popolazione. Il firmamento sopra i due grattacieli principali, le torri Azrieli, è rimasto coperto in quella che per molti è stata una scena suggestiva e inquietante. Il video della scena è diventato immediatamente virale online e l’evento ha lasciato gli spettatori sorpresi anche per l’intensità del volo e per le dimensioni del gruppo di uccelli.

Nonostante ciò, sui social il racconto della vicenda ha assunto toni decisamente più spaventosi. Alcuni utenti hanno parlato di un “presagio di sventura”, vista l’attuale guerra in Medio Oriente e le ostilità ormai lampanti tra Israele ed Iran. Altri ancora hanno citato il libro dell’Apocalisse, al versetto 19:17, in cui si descrive un angelo che chiama gli uccelli a sé per un “grande banchetto”. Insomma, ognuno ha avuto da dire la sua sull’evento, con toni più o meno inquietanti.

Corvi invadono i cieli di Tel Aviv: l’evento inusuale scatena le teorie del complotto sui social

Certamente le considerazioni degli utenti sui social preoccupano, ma il parere degli esperti chiarisce tutto in modo concreto. In base al parere degli ornitologi, siamo davanti a un evento normale e del tutto naturale: non a caso, lo Stato ebraico è posizionato su una delle più importanti rotte migratorie del pianeta. E infatti, ogni anno circa 500 milioni di volatili passano per la regionearaba nel momento della migrazione primaverile. Dunque, le teorie del complotto si sono rivelate infondate, a fronte di un evento che è del tutto regolare secondo le leggi della natura.