“Ce la studiamo”… fuorionda choc al Comitato del No alla faccia del referendum: giudice e avvocato beccati a discettare sul ricorso del governatore

Aosta, giustizia "à la carte"?

Fatta la legge, trovato… l’inganno? Chissà: di sicuro beccato il fuorionda. Narrativamente siamo in Valle d’Aosta, nella sede dell’Università, dove si è tenuto un acceso dibattuto sul Referendum sulla Giustizia. Titolo classico e netto: “Le ragioni del Sì e del No”. Da una parte del tavolo dei convenuti, allora, troviamo il vicepresidente Maurizio Basile a difendere le tesi a favore della riforma. Dall’altra Enrico Grosso, presidente del Comitato “Giusto dire no”. In mezzo a loro, chiamato a moderare il dibattito, il presidente del Tribunale di Aosta, Giuseppe Marra.

Referendum Giustizia, al dibattito scoppia il caso del fuorionda imbarazzante del Comitato del No

Tutto nel più classico dei copioni conferenzieri, se non fosse che, come racconta Nicola Porro, «prima di iniziare il dibattito, e a telecamera di streaming già avviata, il presidente Marra e il professor Grosso si sono messi a discutere di fronte ai microfoni lasciati accesi a loro insaputa. E di cosa hanno parlato?… Il fuorionda parla chiaro. Hanno discusso di un caso decisamente critico che tra poco più di un mese, il 22 aprile, arriverà sulla scrivania del Tribunale guidato dallo stesso Marra e che potrebbe portare alla decadenza dell’attuale presidente della regione, Renzo Testolin, e di tutta la sua giunta.

Il presidente del Tribunale e l’avvocato beccati a discutere della causa che riguarda il presidente della Valle d’Aosta

Ed eccoci qua: siamo alle solite. Alle prese con una magistratura che professa imparzialità nei convegni e una che, a telecamere (pensate) spente, sembra discutere di sentenze come si farebbe al bancone di un bar. L’ultimo caso che fa tremare i palazzi del potere arriva dalla Valle d’Aosta, dove un fuori-onda intercettato durante un dibattito sul Referendum della giustizia rischia di trasformarsi in un “caso” (terremoto?) istituzionale.

Referendum e Comitato del No: le citazioni della discordia

Si perché qui non si sta parlando come al bar sport della partita di campionato di calcio o di stagioni in tilt e previsioni meteo. E neppure di surgelati rincarati o simili quisquilie (avrebbe detto Totò in uno dei suoi film)… No, qui si parla, ed anche con modi spicci e locuzioni abbastanza dirette, di una vicenda che vede protagonista al centro della scena Giuseppe Marra, presidente del Tribunale di Aosta, pizzicato a interloquire amabilmente con il professor Enrico Grosso. Il tema? Non la riforma della giustizia oggetto del convegno, ma il delicatissimo ricorso sull’ineleggibilità del governatore regionale Renzo Testolin.

Tanto che, Nicola Porro che fa deflagrare il caso sui media, lo spiega per iscritto partendo dalla sceneggiatura del dialogo che registra questo incipit: «”C’è un contenzioso”, “Lo so, ho scritto un parere”. “Sono contento e fiducioso”, “a difendere la Regione c’è un mio collega molto bravo”. Ma è normale, diciamo anche solo opportuno, che un Presidente del Tribunale discuta in questi termini, fuori dalle sedi deputate, un caso politicamente molto scottante come il ricorso contro l’eleggibilità di un politico, e lo faccia proprio col gran costituzionalista che ha difeso le ragioni del suddetto politico, peraltro presente a pochi passi nell’aula magna di una università?»…

Un pastrocchio senza fine

A questo punto, come suggerisce lo stesso Porro, urge riavvolgere il nastro e tornare indietro: «All’agosto dell’anno scorso quando Renzo Testolin e Luigi Berschy decidono di ricandidarsi per la guida della Valle d’Aosta. C’è un problemino: entrambi hanno già avuto ruoli in Regione e secondo alcuni, causa una legge non proprio chiarissima, non potrebbero ripresentarsi alle urne per sopraggiunto limite di mandati. Questione di lana caprina, che vi risparmiamo».

La pendenza del ricorso

E ancora. «Sappiate però che Testolin prima del voto si era rivolto proprio a Enrico Grosso, il professore oggi presidente del comitato per il No, il quale aveva depositato una relazione in cui sosteneva che invece potevano presentarsi eccome alle elezioni. E così è andata. Testolin ha vinto. E ora dovrà vedersela col ricorso in Tribunale, presentato da Avs, che sarà discusso in aula a fine aprile».

Dunque, urge anche riassumere: Grosso è colui che ha redatto il parere pro-veritate a favore di Testolin. Marra è il giudice che su quel caso dovrà decidere il prossimo 22 aprile. In un Paese normale, quantomeno il riserbo sarebbe d’obbligo. Invece, i microfoni aperti svelano una realtà ben diversa. Il dialogo, riportato integralmente, non lascia spazio a troppe interpretazioni di comodo. Marra, indicando Testolin, innesca la miccia: «Lui è il presidente della Regione». E sul punto la replica di Grosso è immediata: «Sì lo so, ho fatto un parere sulla sua rielezione».

Non solo referendum e comitati: il punto saliente sulle norme e la loro “possibile” interpretazione

A questo punto, peraltro, invece di troncare il discorso per ovvie ragioni di opportunità, il giudice Marra rincara la dose, ammettendo una confidenza con le tesi della difesa che lascia interdetti: «C’è un contenzioso» […] «Speriamo, io ho letto solo l’atto introduttivo. Si è rivolto a te quindi, sono contento, cioè sono fiducioso perché, obiettivamente è una causa molto…». E come se il confronto fosse ben lungi dall’essere esaurito, prosegue con suggerimenti su come interpretare le norme per «pregiudicare il meno possibile» la libertà dell’elettore. Addirittura, il giudice rassicura il professore sulle future strategie difensive: «Così ce la studiamo, certo».

Il mistero del video scomparso

Ce ne sarebbe già abbastanza per dubitare e obiettare, invece… Come nel più classico dei gialli all’italiana, dopo che il caso è scoppiato, il video della diretta streaming è misteriosamente evaporato dal web. Un tentativo di insabbiamento che però non ha fermato lo sdegno politico. Chiara Minelli (Avs), che ha presentato il ricorso, ha definito l’accaduto «inaccettabile e molto grave». Sottolineando come il presidente del Tribunale debba mantenere un atteggiamento di totale imparzialità.

Alla faccia del dibattito tra le ragioni del Sì e del No…

E alla fine della fiera delle indiscrezioni e dei dialoghi captati fuori-onda (e fuori dalle regole), quello che resta è un dubbio di fondo che stavolta, ahinoi, sì che inerisce al tema del Referendum sulla Giustizia: se questa è la “serenità” con cui si affrontano cause che decidono il destino di una Giunta regionale, che fiducia può avere il cittadino comune nella terzietà del giudice? Una domanda dalle cento pistole a cui, per ora, si può rispondere quanto meno con il contrapporre una sensazione di indignazione e spaesamento, frutto di una constatazione “a caldo” per cui, ancora una volta, vediamo come minimo la forma sacrificata sull’altare di una discutibile confidenza tra controllori e controllati…