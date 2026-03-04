Cassa Depositi e Prestiti e Gruppo Bei rafforzano la cooperazione per gli investimenti strategici in Italia

Una visione di lungo periodo

Firmato il nuovo Memorandum of Understanding che amplia l’azione comune in Italia e, tramite EIB Global, anche al di fuori dell’Unione europea. La collaborazione rafforzata si concentra su infrastrutture, Pmi, iniziative per il clima e resilienza economica

Rafforzare la cooperazione già avviata nel 2022 e ampliarne la portata per «promuovere investimenti pubblici e privati ad alto impatto in settori essenziali per la crescita e la competitività dell’Italia». È l’obiettivo del nuovo Memorandum of Understanding, sottoscritto a Lussemburgo dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, composto dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti, e Cassa Depositi e Prestiti, Istituto Nazionale di Promozione italiano. Il Memorandum si inserisce nel solco di quello precedente, firmato quattro anni fa, confermandone e approfondendone lo spirito, in un’ottica strategica a sostegno dello sviluppo di lungo periodo dell’Italia e degli obiettivi delle politiche dell’Unione europea.

Cdp e Gruppo Bei firmano un nuovo Memorandum

L’accordo è stato firmato alla presenza della presidente del Gruppo Bei Nadia Calviño, da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, da Marjut Falkstedt, Amministratore delegato del Fei e da Dario Scannapieco, Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti, in occasione del Forum Bei, a testimonianza dell’impegno condiviso delle tre Istituzioni a rafforzare la propria partnership in un momento cruciale per l’agenda europea degli investimenti.

Visione strategica e nuovi modelli di investimento

Il Memorandum si focalizza su settori strategici come le infrastrutture sociali e sostenibili, l’innovazione, la digitalizzazione, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, il sostegno alle Pmi e alle mid-cap, la sicurezza economica e l’autonomia strategica, nonché la coesione tra le Regioni italiane, incluse quelle che necessitano di un supporto mirato, e prevede azioni coordinate per sviluppare nuovi modelli di finanziamento, rafforzare i servizi di advisory e accelerare gli investimenti nei settori prioritari, garantendo al contempo un forte allineamento con le strategie nazionali ed europee.

L’accordo mira inoltre a un ulteriore rafforzamento dell’operatività, con l’istituzione di una struttura di coordinamento volta a garantire un flusso regolare e strategico di informazioni, e prevede scambi di personale e visite di studio per approfondire la conoscenza istituzionale e le sinergie operative.

Vigliotti: «Affrontiamo le sfide presenti e future»

«Il rinnovo di questo accordo – ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei – segna un importante passo avanti nella collaborazione con Cdp a sostegno dell’economia italiana. Unendo le nostre competenze, risorse finanziarie e visione strategica di lungo periodo, supportiamo progetti chiave per il clima, la trasformazione digitale, le infrastrutture sociali e le imprese. Insieme rafforziamo la capacità di affrontare le sfide presenti e future, promuovendo una crescita sostenibile, resiliente e inclusiva».

Scannapieco: «Si rafforza la capacità di Cdp di sostenere la crescita del Paese»

«L’Europa – ha ricordato Dario Scannapieco, Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti – è una potenza economica che svolge un ruolo cruciale nello scenario globale ed è importante che agisca come sistema. La nostra partnership di lunga data con la Bei ci consente di accrescere il numero delle iniziative ad alto impatto e di convogliare maggiori risorse finanziarie dove possono generare valore economico e sociale duraturo. L’accordo rafforza inoltre la capacità di Cdp di contribuire a una crescita sostenibile e resiliente nel Paese e oltre i confini nazionali traducendo la visione strategica in investimenti concreti».

Un utilizzo ottimizzato delle risorse regionali, nazionali ed europee

La cooperazione, che è in linea con il Piano Strategico 2025–2027 di Cdp e con la Roadmap Strategica 2024–2027 del Gruppo Bei, si estenderà inoltre a EIB Global, il braccio operativo del Gruppo Bei destinato allo sviluppo, con l’obiettivo di realizzare iniziative ad alto impatto nei Paesi partner e contribuire agli impegni internazionali dell’Italia negli ambiti strategici individuati. Le Istituzioni lavoreranno congiuntamente per ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee, anche attraverso piattaforme di advisory, programmi dell’Unione Europea e strumenti finanziari, tra cui InvestEU, e altri meccanismi volti a rafforzare la capacità dell’Italia di progettare e realizzare investimenti di elevata qualità e orientati al lungo periodo.

Gli obiettivi raggiunti con il Memorandum 2022

Già con l’accordo del 2022 Cdp e Gruppo Bei hanno rafforzato una cooperazione strutturata e di lungo periodo volta a stimolare investimenti pubblici e privati in una pluralità di settori strategici, tra cui infrastrutture, trasformazione digitale, social housing, fonti rinnovabili, sostenibilità ed economia circolare. La collaborazione si è sviluppata lungo tre direttrici principali: pianificazione congiunta delle attività e utilizzo degli strumenti Ue, sostegno agli investimenti territoriali tramite garanzie, e rafforzamento dei servizi di advisory a supporto della transizione green, dando vita a progetti di primaria importanza dal punto di vista sia economico che sociale. Dai porti agli studentati, dalle infrastrutture autostradali al sostegno dei territori colpiti da eventi calamitosi, con un impegno attraverso vari strumenti finanziari pari a diversi miliardi di euro.