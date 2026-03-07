Calenda all’attacco di Renzi: «Se sostieni Trump e Netanyahu e stai nel campo largo il problema è psichiatrico più che politico»

Battaglie social

Scontro social e per interposta persona tra Carlo Calenda e Matteo Renzi sul tema della guerra in Iran. Il leader di Azione ha risposto a un post su X del senatore e responsabile esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che lo tirava in ballo sulla questione per un suo precedente intervento fortemente critico nei confronti di Trump e Netanyahu, oltre che di Putin.

Scalfarotto: «Calenda e la politica estera, due mondi destinati a non incontrarsi»

«Mettere sullo stesso piano Trump e Putin, Netanyahu e la Corea del Nord significa che Calenda e la politica estera sono due mondi destinatati a non incontrarsi», ha scritto Scalfarotto, che in giornata ha anche ribadito la posizione del partito per cui «se iraniani e venezuelani festeggiano la caduta dei rispettivi dittatori e noi non siamo al loro fianco perché ci concentriamo sul rispetto formalistico delle regole senza distinguere tra oppressi e oppressori, è un problema».

Calenda all’attacco di Renzi

Calenda non l’ha presa benissimo e ha rilanciato con un attacco a Renzi, perché «rispondo all’autore non al tramite». «Ciao Matteo Renzi», è l’incipit del commento di Calenda, che prosegue dettagliando il perché abbia messo insieme, indicandoli come «armageddon», Trump, Netanyahu, Putin e la Corea del Nord. È però quando si tratta di rilanciare che Calenda va all’affondo vero: «Per me capire di politica estera vuol dire innanzitutto rimanere indipendente nei giudizi. Cosa che difficilmente si può fare se sei pagato per fare il cameriere di Bin Salman (non precisamente un liberale), se siedi nei Cda di società israeliane o inciuci con Jared Kushner».

L’affondo: «Se sostieni Trump e Netanyahu e stai nel campo largo il problema è psichiatrico»

«Tutto ciò premesso – è stata la conclusione di Calenda – se sostieni l’azione di Trump e Netanyahu e stai nel campo largo più che un problema politico hai un problema psichiatrico».