Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenario

Edizione limitata

La regina Elisabetta, anche dopo la sua scomparsa, continua ad influenzare la Gran Bretagna anche nel settore della moda. Per celebrare il centenario della sua nascita, Burberry’s ha lanciato una collezione in edizione limitata composta da quattro pezzi: un trench, una spilla con un cane corgi, una sciarpa in cashmere e una di seta. Per portare a termine l’operazione di marketing, la casa di moda ha collaborato con il Royal Collection trust, per creare una serie di vestiti ispirati al tartan Old Stewart, un motivo scozzese che piaceva tanto alla sovrana del Regno Unito. Non a caso, nel 1955, la regina concesse al marchio britannico il prestigioso Royal warrant, ossia il titolo di fornitore ufficiale della famiglia reale. Elisabetta apprezzava la semplicità dei vestiti, la qualità e la durata dei capi più famosi della casa di alta moda.

Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta: quattro capi per la sovrana

Il primo indumento che figura nella collezione di Burberry’s è l’arcinoto trench coat, che ha fatto la storia della moda già dal secolo scorso. Si tratta del classico modello con la cintura, realizzato in gabardine di cotone leggero nello stabilimento di Castleford, nello Yorkshire. «L’interno è foderato in seta biologica stampata con il motivo Burberry Check, reinterpretato in una tonalità verde agrifoglio», ha spiegato il marchio a Pointe de Vue. Il prezzo del soprabito sarà di 2500 euro. Il secondo pezzo della collezione è una spilla a forma di corgi, la razza canina tanto amata dalla sovrana, in ottone placcato oro e impreziosita da una perla d’acqua dolce. Il cagnolino è raffigurato mentre indossa un cappotto scozzese smaltato. Il prezzo di questo oggetto sarà invece di 450 euro.