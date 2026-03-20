Amaro Meloni per Formigli e Gruber: boom della premier nella settimana del voto. Schlein superata anche dalla Bonino

Il sondaggio di Piazza Pulita

Serata amara, amarissima, per i “compagni” de “La7“, quella di ieri. Nonostante l’ennesima puntata di “Ottoemezzo” di Lilli Gruber e “Piazza Pulita” di Corrado Formigli, orientate sulla solita ossessione anti-meloniana, a pochi giorni dal voto sul referendum, un sondaggio di Renato Mannheimer di Eumetra ha svelato che il consenso per la premier è risalito proprio nell’ultima settimana, e anche quello per il governo, nonostante la campagna aggressiva e becera dei Comitati per il No alla riforma Nordio. E’ stato proprio Formigli a “dare i numeri” per lui più amari: il gradimento per Giorgia Meloni è salito e la premier + di nuovo prima con il 41,1%. Al secondo posto Giuseppe Conte. Anche il gradimento per il governo Meloni recupera rispetto alla settimana scorsa passando dal 39,4% al 41,6%.

Sondaggio amaro per i compagni de “La7”, Meloni avanza

Il sondaggio presentato a Piazzapulita ha offerto una fotografia aggiornata del consenso politico in Italia, con particolare attenzione al gradimento dei leader e del governo guidato da Giorgia Meloni. I dati, elaborati dall’istituto Eumetra, mostrano un quadro dinamico, caratterizzato da oscillazioni significative nel giro di pochi giorni. Il dato più rilevante riguarda proprio Meloni, che torna al primo posto nella classifica dei leader più apprezzati con il 41,1%. Si tratta di un recupero importante rispetto alla settimana precedente, quando era stata superata da Giuseppe Conte. Il ritorno in testa segnala una capacità di reazione politica e mediatica della Presidente del Consiglio, che mantiene una posizione centrale nel panorama nazionale. Parallelamente cresce anche il gradimento del governo, che passa dal 39,4% al 41,6%, registrando un aumento di oltre due punti percentuali in una sola settimana. Questo dato indica una correlazione evidente tra la figura della leader e la percezione dell’esecutivo: quando cresce il consenso personale di Meloni, tende a rafforzarsi anche quello del governo. Il leader del Movimento 5 Stelle si conferma comunque come il principale competitor in termini di gradimento personale, pur senza riuscire a consolidare il primato. La Schlein, pensate, nel gradimento viene superata perfino da Emma Bonino, da tempo (anche per motivi di salure) ai margini della vita politica italiana. In conclusione, il sondaggio restituisce l’immagine di una leadership ancora solida ma non inattaccabile, e di un governo che recupera terreno a tre giorni dal voto. Non proprio un buon viatico per l’ammucchiata del No…

Sondaggio, Meloni avanza, Schlein affonda