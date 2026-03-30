Alimenti scaduti e furto di energia: chiusa la storica pasticceria “Cavalletti” ai Parioli, specializzata sul “millefoglie”

Clamorosa a Roma

E’ la storica pasticceria Cavalletti di viale Parioli, a Roma, conosciuta soprattutto per la famosa torta millefoglie, il locale in cui i carabinieri hanno accertato gravi carenze igieniche e la presenza di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione, con evidenti tracce di muffe. L’attività di somministrazione è stata immediatamente sospesa. Nel corso degli stessi controlli, eseguiti dai carabinieri della stazione Roma Parioli e dal personale del Nas, è stato inoltre riscontrato un furto aggravato di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete pubblica: il danno stimato per il periodo marzo 2022-marzo 2026 ammonta a circa 360.000 euro. L’esito dell’accertamento ha portato alla denuncia dell’amministratrice unica della società titolare dell’esercizio.

Multe e sospensione dell’attività alla pasticceria “Cavalletti” dei Parioli, a Roma

Le verifiche del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno inoltre evidenziato l’impiego di manodopera irregolare, la violazione dello Statuto dei Lavoratori con l’installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei dipendenti senza autorizzazione, e carenze strutturali nei luoghi di lavoro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a complessivi 10.000 euro. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno esteso i controlli a due ditte esterne intente ad effettuare lavori di ristrutturazione all’interno del locale che hanno portato alla denuncia del titolare di una società edile per violazione degli obblighi del datore di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività e sanzione di 5.000 euro e alla denuncia del titolare di una seconda ditta per violazioni in materia di sicurezza e per l’impiego di lavoratori in nero, ricevendo una sanzione di 7.000 euro.

Una marea di violazioni perpetrate negli anni in un bar nel cuore del Municipio II, a testimonianza di come la legalità non sia una questione che riguardi unicamente le zone più periferiche, ma l’intero territorio cittadino senza distinzione alcuna», commenta la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, che invia «alle forze dell’ordine e al personale Areti intervenuti in questa incresciosa vicenda vanno le più sincere congratulazioni per il grande impegno profuso a tutela di tutti i cittadini onesti e perbene».