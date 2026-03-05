Aiuti alimentari, focus sul modello italiano. Meloni: “Una Nazione è forte quando non lascia indietro nessuno”

Il messaggio integrale

Pubblichiamo qui di seguito il messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’evento “Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Carissimi, mi dispiace molto non essere riuscita ad unirmi a voi, ma ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo ai lavori di questa giornata, dedicata al modello italiano degli aiuti alimentari e dell’inclusione sociale. È un appuntamento che considero particolarmente significativo, anche in vista della prima Presidenza italiana della Community of Practice on Material Support e del seminario europeo che ospiteremo a Roma a fine marzo.

“Noi sempre dalla parte di più fragili”

Ringrazio il Ministro Calderone, il Ministro Lollobrigida, il Viceministro Bellucci, il Presidente Fedriga, tutte le Autorità presenti e rivolgo un saluto particolare ai rappresentanti e agli operatori delle organizzazioni partner di questa iniziativa: la vostra presenza, così ampia e qualificata, ribadisce la centralità che questo Governo attribuisce al Terzo Settore e al mondo del volontariato italiano nell’azione comune per intercettare e affrontare le vulnerabilità. Fin dal nostro insediamento, abbiamo scelto di essere dalla parte delle persone più fragili e di concentrare il nostro impegno per costruire un modello di intervento che non si limitasse a rispondere all’urgenza, ma che fosse in grado di generare una prospettiva. Quando manca il necessario – come il cibo – non viene meno solo il reddito: vengono meno i presupposti per guardare al presente e al futuro con fiducia e per ricostruire un cammino di autonomia e indipendenza.

Meloni: “Attivare responsabilità, energie, partecipazione”

Ecco perché abbiamo sempre concepito l’aiuto alimentare come la porta d’ingresso per un percorso di inclusione sociale più ampio e strutturato, ovvero il primo passo di una presa in carico che guarda alla persona nella sua interezza: nei bisogni materiali, anzitutto, ma anche nelle fragilità sociali, educative e lavorative. Ogni intervento pubblico deve muoversi in questa direzione e deve sapere attivare responsabilità, energie e partecipazione, in un’ottica di sussidiarietà e prossimità, perché è questo ciò che distingue l’assistenzialismo dal welfare generativo. Questa strategia si fonda su un investimento importante nel periodo 2021-2027, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Attraverso il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà e grazie alla capillare e preziosa rete territoriale delle Organizzazioni partner e dei volontari, le persone più fragili vengono intercettate, ascoltate e accompagnate verso servizi concreti: sostegno psicologico e scolastico, educazione alimentare, assistenza di base, supporto nella gestione del bilancio familiare, orientamento al lavoro, tutela legale.

Il principio della sussidiarità

Il principio che guida questo modello è la sussidiarietà. Le Istituzioni fanno la propria parte, ma riconoscono il ruolo decisivo del Terzo Settore e del mondo della solidarietà sociale italiano. Questo non significa delegare ad altri le proprie responsabilità, ma credere nella forza e nella solidità di un’alleanza tra pubblico e privato. Perché nessuna politica pubblica può essere efficace senza quella rete di prossimità che ogni giorno incontra le persone, le accompagna e le sostiene.

Meloni: “Un modello da esportare in Europa: solidarietà e responsabilità”

È questa la visione che vogliamo portare anche in Europa: un modello che unisce solidarietà e responsabilità, qualità degli aiuti e percorsi di vita costruiti mettendo al centro le persone. Perché una Nazione è davvero forte quando non lascia indietro nessuno, ma è ancora più forte quando mette ogni persona nelle condizioni di rialzarsi e camminare con le proprie gambe, nel rispetto della sua dignità. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.