Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze

Made in Italy

“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie ad eventi internazionali come questi, dove riusciamo a creare vere e proprie vetrine nelle quali esporre i nostri gioielli acquistati da operatori e buyer provenienti da tutto il pianeta. Questo rafforza le filiere produttive, premiando anche il produttore primario”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione al Masaf di TuttoFood, l’evento fieristico in programma a Milano dall’11 al 14 maggio.

Lollobrigida sull’agroalimentare italiano: “Cifra record mai raggiunta”

“TuttoFood è un evento consolidato come il nostro sistema produttivo – ha precisato Lollobrigida – che basandosi sulla qualità dell’offerta, riesce a resistere anche in momenti critici come quelli che viviamo”. Il ministro ha poi ricordato che “il nostro export è comunque cresciuto per il grande interesse che c’è sempre stato rispetto alla qualità italiana aumentata notevolmente negli ultimi anni. Non a caso abbiamo ottenuto, grazie all’impegno del nostro sistema produttivo e al nostro governo, la cucina italiana patrimonio dell’Unesco, un ulteriore salto di qualità dell’attenzione rispetto al nostro modello produttivo”.

Dall’11 al 14 maggio 2026 Tuttofood torna a Fiera Milano Rho con un’impostazione sempre più internazionale e un programma pensato per connettere in modo diretto produttori, distributori, buyer e operatori del food service. La prossima edizione, secondo i dati ufficiali diffusi dagli organizzatori, punta a superare la soglia dei 100.000 visitatori professionali e consolida un perimetro fieristico più ampio, con aree tematiche dedicate ai trend e ai segmenti a maggiore crescita.

Tuttofood: 95mila visitatori nel 2025

Il percorso di crescita delle ultime edizioni è il primo indicatore da osservare. Nel 2025 Tuttofood ha registrato 95.000 visitatori professionali provenienti da oltre 100 Paesi, con 3.000 top buyer internazionali e 4.200 aziende espositrici da circa 70 Paesi.

L’edizione 2026 sarà arricchita con delle aree speciali che dialogano con i trend internazionali e con le richieste di canale. In particolare, viene confermata una sezione dedicata al Beverage, che ospita la quinta edizione di Mixology Experience, con un focus sul concetto di “beverage pairing”.

Tra le novità, segnaliamo TuttoBio by Natexpo, area dedicata al segmento biologico certificato (europeo e non solo) sviluppata in collaborazione con SPAS, organizzatore di Natexpo. Accanto a questo, la rinnovata area TUTTO Fruit & Veg riunisce categorie e trend dell’ortofrutta, includendo prodotti freschi e trasformati (quarta e quinta gamma), esotici, frutti di bosco e lavorati, con la presenza di visitatori altamente qualificati del settore.

Il concept 2026 prevede di dare maggiore spazio a segmenti emergenti e ancora “in esplorazione” per molte aziende, con spazi tematici che intercettano filoni come bakery & snacks, dolciario e caffè, e un’attenzione specifica al food service (incluso l’on-board catering) con il coinvolgimento di decisori di catene di ristorazione e hotel.