A Parma assessori Pd indagati per il blocco dei binari pro-Pal. Ma per dem e Avs è tutta colpa della destra che “reprime il dissenso”

La sinistra deraglia

Uno, Francesco De Vanna, è assessore comunale alla Sicurezza; l’altra, Caterina Bonetti, ai Servizi educativi. Entrambi sono del Pd e sono indagati dalla Procura di Parma nell’ambito dell’inchiesta per la manifestazione pro-Pal del primo ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, che terminò con l’occupazione dei binari. I reati contestati sono interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. Con i due assessori dem sono indagate anche le consigliere dem Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo, insieme ad altri 17. Il caso ha scatenato una comprensibile sollevazione da parte dell’opposizione di centrodestra, anche alla luce delle deleghe dei due assessori. La sinistra, invece, ha scelto di minimizzare e perfino buttarla sul vittimismo.

La solidarietà Pd agli assessori indagati a Parma per il blocco dei binari

Allo stato attuale il Pd nazionale tace su questa vicenda imbarazzante. I vertici locali del partito, invece, hanno ritenuto che fosse opportuno esprimere solidarietà agli indagati. «Esprimiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che si farà rapidamente chiarezza sui fatti. Siamo altrettanto convinti che gli assessori Francesco De Vanna e Caterina Bonetti e le consigliere Victoria Oluboyo e Gabriella Corsaro dimostreranno la piena liceità dei comportamenti e la correttezza del loro operato. A loro va la nostra solidarietà e il sostegno del Partito democratico», hanno detto il segretario regionale del Pd Emilia-Romagna Luigi Tosiani e quello di Parma Nicola Bernardi.

L’ex Guardasigilli Orlando se la prende con la destra

Il consigliere regionale del Pd in Liguria, nonché ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, oltre a esprimere solidarietà agli indagati, ha poi sostenuto che la destra «pretende di processarli sulla pubblica piazza e in via sommaria» e ha avvertito che «non consentiremo loro di trasformare questo Paese in un luogo dove si linciano le persone per avere espresso le loro opinioni e i loro valori». Per Orlando «è evidente che si sta cercando di strumentalizzare questa vicenda per colpire il buongoverno della città guidata dal sindaco Guerra».

Avs parla di «criminalizzazione» del dissenso

Per Avs poi «questa vicenda è il frutto avvelenato della criminalizzazione di ogni manifestazione creata dal governo Meloni attraverso i vari decreti sicurezza che colpiscono chi esercita pacificamente un diritto sancito dalla Costituzione». Non è chiaro dove la Costituzione dica che è diritto inviolabile di ogni cittadino occupare dei binari, ma tant’è. «Come accaduto a Torino – prosegue Avs – le responsabilità di violazioni di legge di singoli attivisti vengono attribuite collettivamente a chi manifesta o li rappresenta. L’intento è chiaro: intimidire rappresentanti democraticamente eletti e dissuadere i cittadini dall’esprimere pubblicamente il proprio dissenso».

Il centrodestra: «Comportamento politicamente inaccettabile»

Questo è come la racconta la sinistra. Poi c’è il centrodestra, che ricorda che, pur nel perimetro di un garantismo che non deve mai venire meno, gli avvisi di fine indagine notificati agli esponenti Pd pongono «un fatto politico e istituzionale: chi ricopre incarichi pubblici, in particolare con deleghe alla sicurezza, non può partecipare né legittimare comportamenti che ostacolano la circolazione dei treni o dei cittadini, e che costituiscono una chiara violazione della legge». «La tutela della legalità e dell’ordine costituisce un dovere imprescindibile», ha sottolineato la deputata di Parma, Gaetana Russo. «Siamo garantisti e attendiamo l’esito dei giudizi, ma politicamente il comportamento resta inaccettabile. Il sindaco prenda finalmente le distanze e stigmatizzi il comportamento degli assessori De Vanna e Bonetti, come richiesto fin dall’inizio», ha commentato la deputata leghista Laura Cavandoli.