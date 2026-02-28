“Volevo essere un duro”: Carlo Conti canta Sanremo con Karaoke reporter (il video)

Siparietto fuori onda

Anche il conduttore intona la sua canzone del Festival: è quella di Lucio Corsi, "dedicata al Presidente Mattarella e a tutti gli italiani che ci hanno regalato questa Repubblica"

“Tutti cantano Sanremo” è lo slogan promozionale scelto per l’edizione 2026 del Festival della canzone italiana, che questa sera si concluderà con la proclamazione del vincitore. E tra “tutti” non poteva mancare il conduttore, Carlo Conti. Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, a margine di una delle conferenza stampa del giorno dopo, il direttore artistico di Sanremo ha scelto di cantare il brano di Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, presentato lo scorso anno all’Ariston, giunto al secondo posto ma che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision song contest. Così Conti ha intonato la prima strofa: “Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro Un robot, un lottatore di sumo…” Poi la proposta del reporter di Radio Rock “La vogliamo dedicare al Presidente della Repubblica Mattarella?” e l’accoglimento della richiesta: “La dedico al Presidente della Repubblica e a tutti gli italiani che ci hanno regalato questa meravigliosa Repubblica” che proprio quest’anno celebra i suoi primi 80 anni.