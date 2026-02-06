“Volete coprire i violenti a tutti i costi”, Cruciani smaschera un’attivista di sinistra in diretta (video)

Basta delinquenza

A tutto c’è un limite. Lo sa bene Giuseppe Cruciani che, durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, ha smentito chi difendeva gli antagonisti di Torino. Un’attivista, intervenendo dal pubblico, ha provato ad affermare che in Italia c’è un regime oppressivo, ma il conduttore de La zanzara è riuscito a smentirla senza troppa fatica. “Lei sta dicendo che c’è la repressione in Italia e l’autoritarismo sulla televisione nazionale. Dunque, di che cosa stiamo parlando?”. Poi ha ribadito: “Lei può dire quello che vuol sul web. In una televisione nazionale le lasciano dire che la Polizia ha militarizzato un quartiere di Torino. Le posso assicurare che quando gli abitanti vedono una camionetta sono contenti”. Il riferimento di Cruciani riguarda Corso Regina Margherita a Torino, presidiato dalle forze dell’ordine fin dallo sgombero del centro sociale Askatasuna a dicembre 2025.

Cruciani perde la pazienza e smentisce un’attivista di sinistra che difendeva gli antagonisti a Torino

Nonostante le interruzioni della ragazza, il conduttore radiofonico romano è riuscito a portare a termine il suo discorso: “Qualsiasi cittadino italiano, tranne gli estremisti di Askatasuna, quando vedono un poliziotto sono strafelici. Ne vorrebbero di più per le strade, a decine di migliaia”. In sostanza, “la gente non ha paura di Askatasuna, tranne quando fanno i cortei, ma della criminalità. Vogliono le città presidiate” dagli agenti. Dopo aver chiesto agli interlocutori di condannare chi commette la violenza, senza ricevere una risposta adeguata, Giuseppe Cruciani ha perso la pazienza: “Volete coprire i violenti a tutti i costi, fate schifo”.