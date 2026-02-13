Volata finale per il Sì: Fratelli d’Italia convoca la Direzione nazionale e scalda i muscoli per il voto

Strategie elettorali

Fratelli d’Italia chiama a raccolta per la volata finale al referendum. Sul tavolo della Direzione nazionale del partito della premier, in programma per sabato mattina a Roma al centro congressi Spazio Eventi, la strategia referendaria in vista del voto il 22 e 23 marzo. Un appuntamento centrale, che in ogni caso non avrà ricadute sulla tenuta del governo, sul quale le sinistre hanno scatenato una crociata all’arma bianca, popolata di fake e fuor d’opera come l’ultimo firmato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Sabato la Direzione nazionale di FdI sul referendum

All’ordine del giorno anche un’analisi approfondita del voto delle regionali del 2025 per affrontare al meglio la sfida delle amministrative di quest’anno. Viatico strategico per le prossime politiche del 2027. All’appuntamento non sarà presente la premier Meloni impegnata ad Addis Abeba per un bilaterale. Ci sarà invece Arianna Meloni, capo della segreteria politica, insieme ai vertici di Fratelli d’Italia. L’ordine del giorno della direzione circoscrive il campo d’azione del dibattito. ”Referendum sulla giustizia; analisi del voto regionali 2025; amministrative 2026: varie ed eventuali”. Non è esclusa una riflessione sulla legge elettorale, tornata al centro del dibattito politico e strettamente legata alla riforma costituzionale del premierato.

Cirielli: un appuntamento importante anche per l’analisi del voto

Si tratta di ”una Direzione nazionale importante che affronterà soprattutto il tema del referendum sulla riforma della giustizia. Oltre le tradizionali analisi della situazione politica italiana e dei risultati ultimi impegni elettorali svolti nel 2025 per le regionali e comunali”, così all‘Ankronos il coordinatore della Direzione nazionale, Edmondo Cirielli. In qualità di viceministro degli Esteri accompagnerà Meloni al ‘bilaterale’ in Africa. I lavori del massimo organismo del partito si svolgeranno a porte chiuse.

All’incontro lo stato maggiore del partito con Donzelli

