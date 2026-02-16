Vertice di maggioranza, «il dl Bollette mercoledì in Cdm». Focus anche sulle priorità del prossimo anno

A Palazzo Chigi

Fonti del centrodestra confermano la data del decreto, su cui sono in corso approfondimenti tecnici con le Regioni. Sul tavolo anche il Board of Peace, il referendum e la road map in vista della fine della legislatura

Il decreto energia «che andrà in cdm mercoledì prossimo» e Board of Peace per Gaza sono stati al centro del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dal premier Giorgia Meloni, con Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Secondo quanto emerso da fonti del centrodestra, durante l’incontro, che è durato circa un’ora e mezza, i leader della coalizione hanno parlato anche del metodo con cui mettere a fuoco le priorità legislative su cui puntare nell’ultimo anno di legislatura.

I temi del vertice di maggioranza

Una road map che verrà tracciata tenendo conto delle proposte dei singoli partiti e mantenendo fermo come riferimento il programma della coalizione. Al tavolo, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, hanno trovato spazio anche la legge elettorale, la scadenza del referendum del 22 e 23 marzo e delle elezioni comunali, con focus su Venezia e Reggio Calabria. I leader avrebbero concordato di riaggiornarsi sulle scadenze più ravvicinate, referendum confermativo sulla giustizia in prima battuta.

Dal dl Bollette alla road map per il prossimo anno

Non si è discusso invece di nomine. Per quanto riguarda il decreto energia, resterebbero alcuni aspetti da limare, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, che stando alla bozza circolata negli ultimi giorni si riferisce alle “Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese”. Sul tema sono in corso approfondimenti che afferiscono agli aspetti tecnici e sono previste interlocuzioni con le Regioni.