Un ponte per la crescita comune: Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa

Al centro il Piano Mattei

L'incontro fa seguito all'evento di Roma del 2024 e coincide con la vigilia dell'Assemblea dell'Unione Africana, alla quale la presidente del Consiglio Italiano interverrà come ospite d'onore

Addis Abeba accoglie la seconda edizione del Vertice Italia-Africa, tra Capi di Stato e di Governo. Dopo l’incontro di Roma nel 2024, dunque, il summit a cui interviene la premier Giorgia Meloni, si svolgerà per la prima volta in Africa e anticiperà il Vertice dell’Unione Africana e l’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’UA.

E proprio scelta di incontrarsi in Etiopia nei giorni in cui i rappresentanti della principali nazioni Africane è, secondo quanto fanno sapere fonti italiane, “uno degli obiettivi strategici del Governo Meloni: fare dell’Italia il ponte privilegiato tra Europa e Africa, per costruire con le Nazioni africane un dialogo strutturato di lungo periodo e un modello di sviluppo condiviso, da pari a pari, scevro da approcci paternalistici o caritatevoli”.

Fare il punto sui risultati del Piano Mattei per l’Africa

Una strategia curata nei dettagli, che si riflette anche nello slogan che contraddistingue il Vertice: “A bridge for a common growth”, “un ponte per una crescita comune”. Sempre secondo quanto spiegato dalle stesse fonti, “l’obiettivo del Vertice è fare il punto sui risultati conseguiti in questi anni dal Piano Mattei per l’Africa, raccogliere il riscontro dei partner africani e individuare insieme le priorità operative e le modalità di lavoro per le fasi successive, confermando la natura del Piano Mattei come piattaforma aperta e in continua evoluzione”.

Coinvolte direttamente nel piano già 14 nazioni

In questi anni, il Piano è arrivato a coinvolgere direttamente 14 Nazioni africane e ha lanciato o portato avanti un centinaio progetti in settori cruciali: energia e transizione climatica, agricoltura e sicurezza alimentare, infrastrutture fisiche e digitali, sanità, acqua, cultura e istruzione, formazione e capitale umano, sviluppo dell’Intelligenza artificiale e dominio spaziale. Ad oggi il Piano Mattei non è più un’iniziativa solo italiana, ma è riconosciuta come una strategia di respiro europeo e internazionale, che può contare su sinergie strutturate a vario livello, con l’Unione Europea attraverso il Global Gateway, il G7, l’Unione Africana, le Istituzioni internazionali e molteplici partner a livello bilaterale.

Costituita una nuova architettura finanziaria

Non è tutto. E’ stata inoltre “costruita una innovativa architettura finanziaria, in particolare con la Banca Africana di Sviluppo e la Banca Mondiale, rafforzando anche la collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali quali BERS e BEI, mobilitando, dal solo lato italiano, oltre 1 miliardo di euro tra finanziamenti, strumenti concessionali e garanzie, con ricadute concrete sui territori”.

Italia impegnata a costruire partenariati concreti

Il Vertice si inserisce nel quadro più ampio del dialogo tra Africa ed Europa e “conferma l’impegno dell’Italia a costruire, insieme ai partner africani, partenariati concreti e orientati ai risultati, fondati su interessi comuni, responsabilità condivise e piena coerenza con le priorità espresse dalle Nazioni africane e con l’Agenda 2063 dell’Unione Africana, in sinergia con le iniziative europee e multilaterali” sottolineano fonti italiane.

Partecipanti all’incontro

Al Vertice Italia-Africa partecipano il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mohammed Ali Youssouf, il Presidente dell’Unione Africana e Presidente della Repubblica dell’Angola, João Lourenço, il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali e numerosi Capi di Stato e di Governo delle Nazioni dell’intero Continente africano. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni finanziarie internazionali con le quali, negli ultimi due anni, sono state avviate e rafforzate collaborazioni e sinergie strategiche: il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Sidi Ould Tah, e la Direttrice Esecutiva della Banca Mondiale, Anna Bjerde.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni finanziarie italiane

A conferma del pieno coinvolgimento nel Piano Mattei del Sistema Italia, parteciperanno al vertice anche rappresentanti delle istituzioni finanziarie italiane, di alcune delle principali realtà del mondo imprenditoriale italiano e delle organizzazioni della società civile coinvolte nelle iniziative. La composizione dei partecipanti riflette la dimensione politica, continentale e multilaterale del Vertice, nonché il ruolo centrale attribuito al coordinamento tra governi, istituzioni africane, organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie.

Programma dei lavori

I lavori del Vertice avranno inizio nel pomeriggio presso il Convention Center di Addis Abeba. L’apertura sarà affidata agli interventi introduttivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni; del Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali (in qualità di Nazione ospitante); del Presidente dell’Unione Africana e Presidente della Repubblica dell’Angola, João Lourenço; del Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mohammed Ali Youssouf; il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Seguirà una prima sessione di interventi dei Capi di Stato e di Governo delle 14 Nazioni coinvolte direttamente del Piano Mattei, concepita come momento di confronto politico sull’attuazione delle iniziative in corso e sulle prospettive di sviluppo dei partenariati avviati. Il dibattito sarà successivamente aperto agli interventi di ulteriori Autorità invitate, sempre a livello di Capi di Stato e di Governo. In chiusura dei lavori, prenderanno la parola i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni finanziarie internazionali (Banca Africa di Sviluppo e Banca Mondiale). Al termine si terrà la Cena di Stato offerta dal Primo Ministro etiope in onore del Vertice Italia–Africa e del Vertice dell’Unione Africana.

Domani Italia ospite d’onore della 39ma Assemblea dell’Unione Africana

Nel fine settimana, al termine del vertice Italia-Africa, si svolgerà sempre ad Addis Abeba ma nella sede della Commissione dell’Unione Africana ad Addis Abeba, la riunione annuale dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, giunta alla sua trentanovesima edizione. All’Assemblea sono invitati i 49 membri attuali (ad eccezione dei 6 attualmente sospesi per cambio incostituzionale di Governo: Burkina Faso, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Niger e Sudan).

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà come ospite d’onore alla sessione plenaria di apertura dell’Assemblea dell’Unione Africana. Sempre secondo quanto spiegato da fonti italiane “L’invito rivolto dall’UA al Presidente del Consiglio rappresenta un grande segnale politico di fiducia e di apprezzamento dell’Organizzazione per il percorso di cooperazione consolidato negli ultimi anni tra Italia e Unione Africana, anche nel quadro del Piano Mattei, nonché per l’impegno comune a rafforzare un partenariato strategico sempre più solido tra Africa ed Europa”.