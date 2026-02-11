Il Financial Times: «Zelensky annuncerà il 24 febbraio voto e referendum». Kiev frena: «Prima le garanzie di sicurezza»

Verso un accordo?

Mentre si dirada la nebbia provocata dai bombardamenti, in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky starebbe programmando delle nuove elezioni per la primavera, che sarebbero anche legate ad un referendum sul negoziato di pace. A riportarlo è stato il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali che sono a conoscenza del rapporto. Secondo il quotidiano inglese, la scelta sarebbe arrivata dopo le pressioni dell’amministrazione Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare alle urne non oltre il 15 maggio. In caso contrario, il Paese rischierebbe di perdere tutte le garanzie di sicurezza degli Usa.

Ucraina al voto, Zelensky sta preparando le nuove elezioni presidenziali

Secondo quanto riferito dal giornale, il presidente potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. «Gli ucraini hanno questa idea radicata che tutto debba essere legato alla rielezione di Zelensky», ha affermato un funzionario occidentale, riferendosi all’eventuale referendum sul trattato di pace. A quanto pare, il governo sarebbe disposto a soddisfare velocemente le richieste americane, sebbene i sondaggi indichino un calo dei consensi per l’attuale presidente.

Le delucidazioni dal gabinetto presidenziale

Una fonte del gabinetto presidenziale di Volodymyr Zelensky ha fornito alcune delucidazioni a Rbc-Ukraine, evidenziando che «non ci sarà alcun annuncio» di elezioni fin quando non saranno garantite le condizioni corrette di sicurezza, allontanando l’eventualità di una chiamata al voto già il 24 febbraio. Sulla questione è intervenuto anche un rappresentante del partito di opposizione Holos, Yaroslav Yurchyshyn, citato dal Kyiv independent: «Adesso è importante tenere elezioni che si traducano in un governo con un alto livello di legittimità. Perché questo esecutivo, con buone probabilità, sarà quello che negozierà accordi tra Ucraina e Russia». È opportuno ricordare che peraltro la legge marziale ucraina, in vigore dall’invasione russa del 2022, vieta chiaramente le elezioni presidenziali, parlamentari e locali.