Trump lancia l’allarme: “I missili iraniani possono colpire l’Europa”. Ecco fino a dove arrivano

Un pericolo serio

L’Iran può minacciare anche il Vecchio continente con le sue armi. A lanciare l’allarme è stato Donald Trump al Congresso: «Hanno già sviluppato missili che possono minacciare l’Europa e le nostre basi all’estero. Stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d’America». Secondo l’intelligence americana, la Repubblica islamica sta progettando armi a lunga gittata, ma per terminarle ci metterà dieci anni. Non a caso, un rapporto della Defence intelligence Agency, citato da The Hill, ha constatato che l’Iran potrebbe avere a disposizione 60 missili balistici intercontinentali entro il 2035, semmai dovesse scegliere di perseguire la capacità.

Il pericolo dunque rimane dietro l’angolo e alcuni missili iraniani possono già raggiungere posizioni incredibili. Basti pensare ai 300 chilometri dello Shahab 1 e ai mille del Dezful. Da non sottovalutare gli ordigni, che vengono utilizzati dai Pasdaran per raggiungere distanze ancor più lunghe: lo Shahab 3 può arrivare fino a 1300 chilometri, mentre il Khorramanshahr addirittura a duemila. Lo schieramento contiene anche i cruise compreso il Soumar da duemila chilometri e un’altra vasta collezione di droni-kamikaze, che tra l’altro vengono impiegati anche dalla Russia nella guerra in Ucraina.

Secondo gli analisti, la parte sudorientale dell’Europa potrebbe subire danneggiamenti a causa del lancio di un missile iraniano. Tra questi c’è anche la Grecia, che potrebbe essere un bersaglio semplice da colpire, semmai gli ayatollah dovessero scegliere di lanciare un razzo dalle zone occidentali. Per evitare che questi armamenti preziosi vengano distrutti da un eventuale attacco, la Repubblica islamica ha deciso di spostarli in parti diverse del territorio. Nonostante l’allarme lanciato dagli Usa, bisogna ricordare che nella “Guerra dei dodici giorni” contro Israele, molti missili iraniani sono andati distrutti. In base ad alcune stime non ufficiali, il Paese teocratico possiede duemila missili, mentre i lanciatori si attesterebbero tra i 200-260. Non sarebbero pochi ed è anche per questo che gli Usa continuano a chiedere da tempo una riduzione dell’arsenale.