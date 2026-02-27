Terrore a Milano, deraglia il tram 9 e si schianta su un ristorante: 1 morto e almeno 25 feriti. I testimoni: “Andava fortissimo” (il video dell’impatto)

Dramma all'improvviso

Un pomeriggio di ordinaria mobilità si è trasformato in tragedia oggi, venerdì 27 febbraio, nel cuore di Milano. Intorno alle 16.00 di oggi pomeriggio, un tram della linea 9 ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta, ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di Viale Vittorio Veneto. Deragliato all’altezza dell’incrocio tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto, ha finito la sua corsa contro la vetrina del locale. Diversi i passeggeri a bordo. Il bilancio provvisorio è drammatico: una vittima accertata. E almeno 25 feriti a cui ha prestato i primi soccorsi il personale sanitario dell’Areu 118. Alcuni di loro verserebbero in gravi condizioni.

Tram deragliato a Milano: la dinamica di uno schianto terrificante

Il convoglio, un moderno modello Tramlink bidirezionale entrato in servizio da poche settimane, proveniva da Piazza della Repubblica ed era diretto verso Piazza Oberdan. Giunto all’altezza dello scambio di Via Lazzaretto, il mezzo avrebbe dovuto proseguire dritto. Invece, per cause ancora da accertare, il tram ha imboccato la svolta a sinistra a “velocità sostenuta”. La forza centrifuga e l’impatto con le rotaie hanno causato il deragliamento: il mezzo ha invaso la corsia opposta, abbattuto un semaforo, e si è schiantato contro l’edificio d’angolo.

Tram deraglia a Milano: i soccorsi e il bilancio

La scena apparsa ai primi soccorritori era apocalittica. La vittima, secondo le prime informazioni, non si trovava a bordo del mezzo, ma sarebbe un passante investito durante la carambola del convoglio. All’interno del tram, il panico: «Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi siamo stati sballottati ovunque», raccontano i sopravvissuti. Cinque mezzi dei Vigili del Fuoco e numerose ambulanze del 118 sono giunte sul posto per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Un uomo, in particolare, è rimasto incastrato a lungo prima di essere liberato dai 25 pompieri intervenuti.

Le indagini

Mentre l’area di Viale Vittorio Veneto resta transennata e il traffico paralizzato, gli inquirenti cercano di dare una spiegazione all’accaduto. Sotto la lente d’ingrandimento c’è lo stato dello scambio e la velocità del tram, definita “elevatissima” dai testimoni oculari. Il modello Tramlink, lungo 25 metri e vanto della nuova flotta Atm, è ora al centro di accertamenti tecnici per escludere un guasto meccanico o un errore del sistema di guida. (Sotto, da X il momento esatto del deragliamento e dell’impatto).