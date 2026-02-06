Sorpresa dal “Gratteri e vinci”, per una volta sta col governo Meloni: “Sì agli arresti dei teppisti di Askatasuna”

Buonisti e no

Non si può certo dire che il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, negli ultimi mesi sia stato particolarmente tenero con il governo Meloni, soprattutto da quando è iniziato il duello sulla riforma della giustizia portata a termine dal ministro Nordio e sulla quale, a breve, gli italiani si esprimeranno in un referendum. La posizione di Gratteri è per il “No”, come tutti sanno, ma ieri, su un’altra questione di strettissima attualità, si è pronunciato per il “Sì”. Il sì agli arresti dei teppisti che hanno aggredito i poliziotti durante il corteo di Askatasuna, ma scarcerati dai suoi colleghi: una posizione identica a quella del governo Meloni e del ministro Nordio.

Gratteri a favore della linea dura sui teppisti di Askatasuna

Dopo le polemiche del centrodestra e dei sindacati di polizia sulla decisione della gip di non disporre la custodia cautelare in carcere, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri – come riporta oggi La Stampa -ha detto testualmente: “Sono delinquenti che devono assolutamente stare in galera. Utile sarebbe creare una modifica al codice di procedura penale per far sì che questa gente rimanga in galera mentre è inutile creare nuovi reati”.

La stessa posizione che Nordio ha ribadito anche oggi. ”Credo che, a livello di sentimento, l’indignazione sia più che normale. I casi sono due: o i magistrati non hanno applicato le leggi e allora c’è da indignarsi, oppure hanno applicato le leggi ma significa che le leggi sono inadeguate e quindi vanno cambiate. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare”, ha detto il ministro della Giustizia a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani al Teatro Quirino a Roma. ”Da magistrato io sono abituato a giudicare secondo gli atti che vengono portati a conoscenza del giudice”, ha continuato Nordio secondo il quale ”l’indignazione credo sia generale sulla circostanza che una persona che ha preso a martellate e stava per uccidere un appartenente alle forze dell’ordine, il giorno dopo vada agli arresti domiciliari”.