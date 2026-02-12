Sorella d’Italia, Federica Brignone conquista l’oro nel Supergigante: la resurrezione e la leggenda

Il trionfo a Cortina

Infortunatasi gravemente solo 10 mesi fa la sciatrice azzurra compie un capolavoro ai Giochi olimpici davanti a Mattarella

Un oro incredibile, un oro nato dalle lacrime, dal dolore e dalla determinazione, un oro cresciuto dal coraggio e concretizzato dal talento e dalla classe: Federica Brignone vive a Cortina d’Ampezzo una giornata pazzesca che le consegna l’unica cosa che ancora mancava alla sua carriera da leggenda, l’oro olimpico. Federica Brignone è campionessa olimpica di SuperG. Dieci mesi dopo la terribile caduta che il 3 aprile scorso aveva comportato la frattura scomposta pluri-frammentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore.

La magia di Fede

Lei ha avuto Fede, lei è Fede e ha avuto ragione lei. Assolutamente. In una giornata coperta e su una Olympia delle Tofane meno ruvida della discesa, Federica trova le linee perfette e la velocità migliore per piazzare una zampata che appare subito vincente: 1’23″41 il suo tempo che sarà poi avvicinato solo dalla francese Romane Mirandoli, argento a 0″41, mentre sul terzo gradino del podio sale l’austriaca Cornelia Hütter che soffia per un solo centesimo il bronzo alla connazionale Ariane Rädler.

La gioia di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo aver assistito alla gara di Super G dei Giochi Olimpici invernali sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina, ha raggiunto l’arrivo per salutare e fare i complimenti a Federica Brignone. “Ci contavo”, ha detto il Capo dello Stato.

Santanchè: “Impresa eroica”

“Più forte di tutto e tutti. Non ci sono parole per descrivere l’impresa di Federica Brignone , oro nel SuperG olimpico. Il suo successo va oltre i confini sportivi. Nessuno avrebbe potuto immaginare un lieto fine del genere dopo l’infortunio che aveva messo in dubbio la sua stessa presenza ai Giochi”. Lo scrive su X la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Il comandante dell’Arma e il maresciallo Brignone

“Il suo successo è motivo d’orgoglio per tutti gli italiani e per noi carabinieri. La vittoria odierna testimonia come talento, disciplina e spirito di sacrificio possiamo portare ai risultati più alti”. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, si è complimentato così con il maresciallo Brignone.

I complimenti di Lyndsey Vonn

“What a comeback!”, “Che ritorno!”: è il messaggio postato da Lyndsey Vonn su una storia di Intagram per celebrare l’oro di Federica Brignone nel SuperG di Milano Cortina. La compionessa Usa, ricoverata a Treviso dopo la caduta in libera a Cortina, non manca mai di postare sui social impressioni, auguri e complimenti agli atleti in gara.