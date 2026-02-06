Sassari, la sinistra difende l’onorificenza della “compagna” Albanese: respinta la mozione di FdI

La "beatificazione" continua

Non finisce mai la beatificazione della sinistra italiana verso Francesca Albanese, soprattutto in qualche provincia. Stavolta è stato il caso di Sassari, dove i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno proposto una mozione al sindaco di centrosinistra, Giuseppe Mascia, per togliere le chiavi della città alla controversa relatrice Onu e Pro-Pal. Alla fine, la proposta è stata respinta con 21 voti contrari dalla maggioranza, composta da Pd, Avs e M5s. Altri quattro rappresentanti civici, invece, si sono astenuti . Non sono chiaramente bastati i quattro voti di FdI ed FI per annullare la decisione comunale, anche a fronte di un impegno solerte delle sinistre, da sempre impegnate a difendere Francesca Albanese.

Come ha ricordato il consigliere comunale Pietro Pedoni di Fratelli d’Italia, l’onorificenza era stata approvata il 25 settembre, ma già all’epoca «avevo espresso insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, forti contrarietà riguardo a questa decisione, essendo la Albanese, una persona chiaramente divisiva e che non possedeva i requisiti necessari per poter ottenere un riconoscimento così alto da parte della maggioranza PD in consiglio comunale». Poi ha ricordato che «anche a livello internazionale, citando il sito Un Watch, numerose nazioni europee e internazionali, hanno nettamente preso le distanze dalla relatrice».

Sassari, la sinistra non molla la compagna Albanese sull’onorificenza

Come ha evidenziato l’esponente comunale di FdI «In Francia, attraverso una lettera all’ Assemblée Nationale, alcuni parlamentari hanno chiesto al Governo di opporsi alla riconferma dell’Albanese all’Onu. Ma anche l’Olanda, il Canada, l’Albania e l’Ungheria si sono espresse in maniera chiara e netta nei confronti di Francesca Albanese». Ma non finisce qui: «Nel corso del dibattito ho anche ricordato all’amministrazione del sindaco Mascia, come molti suoi colleghi in altre città italiane, Firenze, Napoli, Cuneo, Torino su tutte, abbiano deciso di fare un passo indietro rispetto alle decisione di concedere un onorificenza alla relatrice Onu». Nonostante tutto, «nella sua replica, il sindaco Mascia ha ribadito la posizione della maggioranza, confermando la scelta del 25 settembre non allineandosi alla decisione di altri sindaci nel suo stesso partito».