Salvini precetta i sindacati sui trasporti: “Non si possono fare scioperi durante i Giochi olimpici, evento straordinario”

La decisione del ministro

Dal titolare dei Trasporti l'impegno a trovare una soluzione con i sindacati senza penalizzare il Paese

“Il ministro Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di garanzia sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare”. Lo comunica una nota del Mit.

“Comprendo i lavoratori ma c’è un evento planetario in corso”

“Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria”, aggiunge il Mit, “l’auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti”.

Prima della decisione, il vicepremier aveva dichiarato che, “Stiamo lavorando alla precettazione, il cui testo arriverà a minuti, per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare ripeto un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”. “A minuti usciremo con quello che la commissione di garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, quindi di garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando” ha continuato il ministro. “Mi sono impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti, che abbiamo ultimato, dopo la fine delle Paralimpiadi“.

La precettazione

La precettazione ha l’obiettivo di garantire il diritto alla mobilità e l’immagine internazionale del Paese durante un evento di rilievo mondiale. I lavoratori che non rispetteranno l’ordinanza rischiano sanzioni economiche, così come le sigle sindacali coinvolte.

L’impegno manifestato da Salvini è quello di avvicinare le parti in conflitto e trovare una soluzione senza che la mobilità possa essere danneggiata durante la manifestazione olimpica e paraolimpica.