Roma, al sesto municipio Pd, 5Stelle e lista Calenda si danno alla fuga. Nicola Franco: “Hanno toccato il fondo”

Stavolta l’opposizione al Municipio VI le Torri di Roma, l’unico guidato dal centrodestra, ha toccato il fondo. Pd, 5Stelle e Lista Calenda, con la stessa arroganza che dimostrano nelle aule parlamentari, hanno dato forfait in massa alla seduta del consiglio in occasione della relazione annuale del presidente. Un momento speciale di confronto e bilancio che le sinistre hanno sabotato danneggiando soprattutto i dipendenti. La notizia è presto data. Gli uffici del municipio, sotto organico, hanno ritardato di un minuto l’invio della convocazione del consiglio municipale con la relazione allegata ai gruppi municipali. Per regolamento – spiega in una nota il presidente Nicola Franco insieme ai capigruppo di maggioranza – il Consiglio può saltare se non convocato entro le 24 ore dall’orario previsto sulla convocazione. “Pd, Movimento Cinque Stelle e Lista Calenda non hanno perso tempo per non far svolgere il consiglio, evitando di ascoltare le 150 pagine di progetti che questa amministrazione ha realizzato nel corso del 2025. Hanno preferito la fuga al confronto. Quella stessa relazione che gli uffici dovevano inviare entro il minuto precedente – continua la nota – era già stata inviata dalla Presidenza a tutti i consiglieri il giorno prima, per dar loro modo di studiarla e venire alla discussione preparati”. Davanti ai cittadini che hanno deciso di rimanere e per rispetto verso i dipendenti il presidente Franco e la giunta hanno deciso di restare. E relazionare a consiglio chiuso perché le opposizioni erano assenti.

VI municipio Le Torri, le opposizioni scappano dalla seduta consiliare

“Non si sono fermati neanche davanti una Sala Consiglio piena di cittadini che sfidando il maltempo avevano deciso ugualmente di partecipare per ascoltare la relazione. Per loro tutti a casa e basta!! Ma non per noi”, scrive Nicola Franco sui sui canali social allegando un video. “Abbiamo deciso di farla ugualmente, senza gettone di presenza, senza giustificativi al lavoro, ma solo per rispetto dei cittadini presenti e dei dipendenti del nostro Municipio che ieri erano rimasti oltre l’orario di lavoro pur di inviare la convocazione e la relazione. Lo scorso anno la relazione fu depositata direttamente in Consiglio. Quest’anno invece ho deciso di inviarla prima per dare la possibilità all opposizione di studiarla nei tempi. Non hanno apprezzato, o meglio hanno preferito scappare pur di non confrontarsi. La Politica ( con la P maiuscola ) è una cosa seria. E qui alle Torri oggi se n’è vista poca. Almeno dai banchi dell’ opposizione. Grazie ai cittadini che sono rimasti fino alla fine e ai nostri dipendenti che, nonostante tutto, si impegnano per svolgere al meglio il loro servizio”.