Report della vergogna: 8 stranieri su 10 escono dai cpr e tornano a delinquere. FdI: “merito” dei giudici che remano contro

Sconcerto e rabbia

C’è un dossier choccante dell’Anticrimine grida vendetta e irrompe nel dibattito sulla giustizia e sulle norme sulla Sicurezza. L’80 per cento degli stranieri con profili di pericolosità sociale usciti dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per mancata convalida dell’autorità giudiziaria torna a delinquere nel giro di pochi mesi. Otto su dieci. Un dato devastante contenuto in un dossier dell’Anticrimine reso noto dal Tempo. E’ la fotografia sconfortante di una zona grigia in cui la procedura prevale prevale sulla sicurezza delle persona. I numeri- scandalo sono passati al setaccio da Fratelli d’Italia con sconcerto: Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito è sgomenta:

Report Anticrimine, Kelany: “Doppiopesismo di parte della magistratura”

“Mentre il Governo lavora speditamente per garantire la sicurezza sul territorio nazionale, ci spiace constatare che il doppiopesismo di una parte della magistratura rema contro gli interessi dello Stato e dei cittadini”. La questione dolente è che “in molti casi le norme esistono già ma non trovano applicazione da parte dei giudici”. A pagarne le spese i cittadini italiani onesti, gli stranieri regolari ma anche le forze dell’ordine. “Si tratta, purtroppo, di un problema strutturale: infatti la quasi totalità degli immigrati irregolari non viene rimpatriata. E va ad alimentare la pericolosità sociale nelle nostre città. E’ un tema serio che va affrontato senza ideologismi e finti buonismi”, auspica Kelany.

Bignami: “Atteggiamento ostativo più volte segnalato”

“La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e Fratelli d’Italia lo hanno ribadito in più occasioni: le decisioni, ideologiche, di certi magistrati vanificano non solo le norme in tema di sicurezza varate dal governo ma anche gli stessi sforzi delle Forze dell’Ordine”. Le parole del capogruppo alla camera Galeazzo Bignami: “E’ la conferma di un atteggiamento a dir poco ostativo che da tempo segnaliamo. Basterebbe ricordare le sentenze con cui di fatto i giudici hanno cercato di ostacolare le politiche di gestione dell’immigrazione. Politiche, peraltro sostenute, condivise e prese a modello da molti Stati europei”.

Ruspandini: “Un vuoto tra sicurezza, giustizia e procedure amministrative”

Che ci sia un vuoto tra sicurezza, giustizia e procedure amministrative è ormai acclarato. “A poco purtroppo servono le norme, l’impegno e la determinazione di questo governo se certi giudici vanificano il nostro lavoro”. Massimo Ruspandini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera evidenzia come “Questi soggetti, rei di furti, rapine, aggressioni, spaccio di droga e violenza o resistenza a pubblico ufficiale vengono comunque rimessi in libertà. Per mancata convalida della detenzione o per limiti procedurali. E’ evidente il doppiopesismo di certa parte della magistratura, che rende evidentemente difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini”. Così Massimo Ruspandini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Conseguenze devastanti per la sicurezza

Le conseguenza è devastante. La gente ormai ha paura ad andare in giro. Si verifica “un ritorno in strada di delinquenti già noti alle forze dell’ordine. Con un impatto diretto sulla sicurezza e l’incolumità di tutti: a partire dalle stesse forze dell’ordine che, come hanno dimostrato i fatti di Torino, continuano ad essere bersaglio di violenti facinorosi. Che hanno come unico scopo quello di colpire lo Stato” Una disanima perfetta quella di Ruspandini. Il dato choc va rigirato direttamente alle “opposizioni che, nelle parole, dicono di essere dalla parte dei nostri agenti (due volte vittime, prima di aggressioni poi di un sistema che, in caso di difesa, li rende automaticamente indagati)”. Alle opposizioni chiediamo fatti, chiediamo collaborazione seria e concreta. Basta con le ambiguità: altrimenti è legittimo pensare esista una strategia per impedire che il governo Meloni intervenga sulla sicurezza e poi prendersela con il governo stesso quando questa manca”, conclude l’esponente di Fdi.

Balboni: “Importante il ruolo di una magistratura meno indulgente”

“Non vogliamo per forza essere critici nei confronti dei giudici”, interviene il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon. “Ma quando il numero dei reati aumenta per aggressioni, rapine, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti un doveroso pensiero a quella che è la condizione nella nostra Nazione per ciò che concerne l’immigrazione sorge spontaneo”. Un dato più che allarmante contenuto nel dossier Anticrimine “che testimonia, ancora una volta, quanto sia importante il ruolo di una magistratura meno ‘indulgente’- aggiunge Alberto Balboni, responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza del partito- in particolar modo sui temi riguardanti la salvaguardia della sicurezza pubblica. Non esiste una chiave diversa: il Parlamento deve approvare norme adeguate. Ma poi deve essere la magistratura ad applicarle nella maniera consona alla gravità dei fatti”.