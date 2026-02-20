Referendum, domani l’incontro promosso da FdI a Roma sulla giustizia giusta: “Riforma indispensabile”

L'evento

Presenti diversi esponenti istituzionali e il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli

Promosso dal consigliere regionale del Lazio, Marika Rotondi (Fdi) e mirato a fornire un contributo di informazioni, opinioni, approfondimenti, entrando nel merito della Riforma, si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17.30 nell’Auditorium di Palestrina (Rm) in Piazza Santa Maria degli Angeli n° 2, l’incontro dibattito “Giustizia Giusta”. L’occasione per approfondire le ragioni del referendum del 22 e 23 marzo prossimi sua separazione delle carriere e la riforme del Consiglio superiore della Magistratura.

“Una riforma strategica e indispensabile”

Nel presentare l’iniziativa il consigliere Rotondi ha dichiarato: “La Riforma della Giustizia è una delle tematiche principali per il futuro del nostro Paese e per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. È dunque fondamentale conoscere nel merito i contenuti della riforma, comprendere le innovazioni che introduce, valutare i cambiamenti che apporterà. Avvicinandoci al referendum, con l’intento di fornire elementi per acquisire maggiore consapevolezza sul tema e per contribuire ad un dibattito pubblico basato sui contenuti, ho ritenuto opportuno organizzare questo incontro di approfondimento con relatori qualificati e che ben conoscono la materia. Una occasione per riflettere, approfondire, ascoltando pareri, giudizi, punti di vista che possano favorire una maggiore comprensione degli aspetti più rilevanti e discussi della Riforma”.

Al dibattito anche Fabio Rampelli

Il programma dell’incontro sulla “Giustizia giusta”, prevede, oltre alla introduzione di Marika Rotondi, gli interventi di Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giuseppe Bianco Magistrato; Marco Silvestroni Presidente Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia; Roberta Angelilli, Assessore Regionale del Lazio; Fabrizio Ghera, Assessore Regionale del Lazio; Marco Scurria Senatore di Fratelli d’Italia. Coordinerà i lavori, Antonio Ferdinando De Simeone, avvocato.

Un’occasione di confronto

Il dibattito di domani sarà un’occasione di confronto e di discussione sul tema del referendum. Rispetto al quale vince oggi, nettamente, la disinformazione, mentre pochi dicono, come sottolinea giustamente Nicola Procaccini, che in Europa in sostanza solo l’Italia e la Grecia e altri tre Paesi non hanno la separazione delle carriere. Un modo per informare i cittadini su una riforma costituzionale che viene continuamente mistificata e proposta, da tanti sostenitori del No, per quello che non è.