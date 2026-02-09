Pucci out perché di destra, ma riparte anche l’offensiva contro la Venezi. Lei incassa un altro successo e incontra le detenute

Le purghe di sinistra

Sul palco, i successi non mancano. Fuori, prosegue la caciara della sinistra, dei sindacati e degli “spillettisti” sfigati contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione artistica della Fenice di Venezia. L’ultima recita di “Aufstieg und Fall Stadt Mahagonny” al Teatro Verdi di Trieste, replica finale prima di passare al nuovo incarico a Venezia, ha segnato l’ennesimo successo personale per la direttrice d’orchestra al centro con otto minuti di applausi.

La sinistra insiste, Beatrice Venezi prosegue per la sua strada

Peccato che la sinistra continui a bersagliarla, per fare da sponda ai sindacati del lirico di Venezia, mandando in avanti anche i parlamentari grillini, come Gaetano Amato, capogruppo del M5S in commissione cultura alla Camera, che l’altro giorno è tprna con un passato da attore in parte secondarie nelle fiction Rai, ha definito il caso Venezi la “cartina di tornasole” di come il governo gestisce opera e teatri lirici “con nomine calate dall’alto” e ha parlato di “macchina dell’amichettismo”. E dopo aver “costretto” il comico “di destra” Andrea Pucci a rinunciare al festival di Sanremo, dopo giorni di accuse che hanno innescato insulti e minacce sui social, ora i grillini ironizzano: “Perché a Sanremo come co-conduttrice non mandano la Venezi?”.

Di sicuro la direttrice d’orchestra, da questa settimana, arriverà finalmente a Venezia. Ma il primo gesto sarà per le donne, non per gli orchestrali ostili. Mercoledì, infatti, la direttrice designata del Teatro La Fenice arà nel carcere femminile della Giudecca a spiegare alle detenute la meraviglia e la forza riabilitante della musica per una chiacchierata con le detenute sull’importanza del prendere il mano la propria vita, la resilienza e la caparbietà. «Non ci siamo mai incontrate prima: la prima volta sarà mercoledì prossimo – racconta la direttrice al Corriere – Ci siamo parlate e trovate d’accordo: l’arte, la musica sono uno spazio neutrale e inclusivo. Senza ruoli e senza sbarre».