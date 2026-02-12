Papa Leone XIV: Sul riconoscimento di trans e matrimoni gay la dottrina non cambia

Il nuovo Pontefice

In arrivo anche in Italia il primo libro intervista al Santo Padre, che risponde su alcuni temi del nostro tempo. Al centro del volume anche la questione femminile, il tema immigrazione e le guerre.

Prime anticipazioni “Papa Leone XIV. La biografia” libro intervista al Pontefice scritto dalla vaticanista Elise Ann Allen e uscito a settembre in Perù per le edizioni Penguin, che arriverà a giorni in Italia, edito da Mondadori.

Libro intervista sui temi di attualità

Il quotidiano La Repubblica propone alcuni passaggi del volume, che riguardano la risposta del Santo Padre al tema Lgbtq+: “Mi pare molto improbabile, almeno nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa cambi i propri insegnamenti sulla sessualità e sul matrimonio” dice il Papa, ricordando anche le parole del suo predecessore Francesco che “con molta chiarezza” affermò “todos, todos, todos”. Nella Chiesa “tutti sono invitati a entrare, ma non in quanto espressione o meno di una specifica identità. Invito una persona perché è figlio o figlia di Dio. Tutti sono i benvenuti, e possiamo conoscerci e rispettarci”.

Prima di cambiare dottrina dobbiamo cambiare atteggiamenti

Papa Leone XVI ha poi ricordato che “La gente desidera che la dottrina della Chiesa cambi: io credo che dobbiamo cambiare innanzi tutto gli atteggiamenti prima ancora di pensare a modificare ciò che la Chiesa insegna su una determinata questione”. Il Papa ha spiegato: “Capisco bene che questo sia un tema controverso e che alcune persone avanzeranno richieste come: ‘Vogliamo il riconoscimento del matrimonio gay’ o ‘Vogliamo il riconoscimento delle persone trans’, affinché siano ufficialmente accolti e approvati dalla Chiesa. Gli individui saranno accolti e ricevuti. Qualsiasi sacerdote ascolterà in confessione persone di ogni tipo, con ogni genere di difficoltà, di situazioni di vita e di scelte compiute. L’insegnamento della Chiesa continuerà a rimanere com’è e per ora non ho altro da aggiungere su questo punto“.

Nell’intervista-biografia anche la questione femminile

Nei passaggi del libro riportati dal quotidiano Repubblica, Prevost risponde anche sui temi contemporanei e attuali, dai migranti alle questioni geopolitiche che spaziano dalle guerre a Gaza e in Ucraina fino ai rapporti con la Cina e con gli Stati Uniti. Ma anche qiestioni ecclesiali come la sinodalità e il ruolo delle donne, la polarizzazione e la divisione nella Chiesa e condivide una riflessione sull’Intelligenza artificiale.