Olimpiadi trionfali, sinistra gelata. Conte e Bonelli medaglie d’oro di salto del complimento al governo

Il bilancio di Milano Cortina

Di Giuseppe Conte si segnala una dura presa di posizione sui dazi, contro la Meloni, più che contro l’amico Trump che lo coccolava chiamandolo “Giuseppi”: una nota di agenzia di metà pomeriggio, tra l’abbacchio e l’abbiocco pomeridiano, una cosina pigra, giusto per. Dei vari Fratoianni e Bonelli, invece, si erano perse le tracce sabato pomeriggio con un breve ragionamento sul campo largo che c’è, ci sarà e vivrà grazie a loro, roba a beneficio della sezione Testaccio, o giù di lì. Tutto intorno, intanto, il mondo assisteva alla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, tra medaglie, encomi per l’organizzazione, impianti moderni, fatturato e indotto milionario: una bella figura del “made in Italy” a cinque cerchi, su cui i Cinque stelle e la sinistra dura e muta, ha ritenuto di non dover dire nulla. Si chiama mutismo selettivo o, in termini olimpici, salto del complimento al governo e Meloni e all’azienda Italia.

Ecco perché tra quei silenzi sinistra, è stato bello, invece, ascoltare la voce di Elly Schlein, che a nome del Pd si è unita all”orgoglio manifestato da tutte le istituzioni italiane, Meloni e Mattarella in primis. “È l’Italia della passione e dell’ospitalità, della costanza, del sacrificio e delle vittorie. Un’Italia record di medaglie e di talenti, che riempie di orgoglio. Grazie a chi ha fatto la storia dentro e fuori dal campo, contribuendo a questo straordinario risultato, in particolare le atlete e gli atleti azzurri, con un grande in bocca al lupo a quelli paralimpici che stanno per iniziare le gare. Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per assicurare un’organizzazione impeccabile a questo appuntamento di rilevanza mondiale, a cui l’Italia si è fatta trovare più che pronta. Grazie al CIO, ai governi che in questi anni hanno sostenuto i Giochi, grazie a Milano e Cortina, insieme alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e un grazie speciale al sindaco di Milano Beppe Sala. Grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori e volontari coinvolti ad ogni livello in questa grande sfida organizzativa e di accoglienza. Il vostro impegno e questi risultati hanno reso quest’edizione speciale e danno lustro all’intero Paese”, è stato il bel messaggio della segretaria del Pd.

Il “contismo” non prevede il riconoscimento del valore dell’avversario e dei risultati ottenuti a nome della nazionale, della Patria, si potrebbe perfino dire.

Ieri sera, una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona. ha chiuso i giochi nel segno dell’orgoglio nazionale. Tutti in piedi quando è entrata la delegazione azzurra sulle note di “se telefonando”. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha agitato in segno di esultanza la sciarpa, mentre tutte le autorità presenti si sono alzate in piedi e hanno applaudito. Un bel momento, per tutti, tranne che per qualche rosicone a casa…