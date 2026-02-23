Olimpiadi “made in Italy”, la gioia della Meloni: “Grazie a tutti gli atleti per averci ispirato e fatto sognare” (video)

Chiusura all'Arena di Verona

La premier non è voluta mancare alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, grande successo riconosciuto da tutta la comunità internazionale. Ieri era sugli spalti a salutare gli Atleti, in attesa delle Paralimpiadi

Era allo Stadio San Siro di Milano il 6 febbraio scorso, la premier Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Una edizione destinata a restare negli annali per competenza, capacità di organizzazione e per il medagliere Azzurro. Le Olimpiadi invernali italiane sono state un successo straordinario, riconosciuto a livello mondiale da tutti: atleti, addetti ai lavori, tifosi, partecipanti. Anche i massimi vertici sportivi del Cio hanno celebrato i Giochi con il conferimento “dell’ordine olimpico in oro” al Capo dello Stato e al Capo del Governo, sottolineando la buona riuscita della kermesse.

Meloni all’Arena di Verona

E la presidente del Consiglio non poteva e non voleva mancare nella serata conclusiva dell’evento che tanta soddisfazione ha dato all’Italia. Ieri nella suggestiva Arena di Verona, che ha accolto la grande festa finale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina c’era ovviamente anche lei, Giorgia, già protagonista nei giorni scorsi di una visita lampo per sostenere dagli spalti gli atleti azzurri del pattinaggio che nell’occasione hanno regalato all’Italia una medaglia d’argento. La premier questa mattina sui suoi canali social ha condiviso un breve video emozionale, sulle note del classico della musica italiana anni ‘80 “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Appuntamento ai Giochi Paralimpici del 6 marzo

E una breve commento ad accompagnare le immagini: “Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti gli atleti per averci ispirato e fatto sognare”, ha scritto Meloni. I Giochi Olimpici invernali si chiudono, dunque, ufficialmente con tutti gli onori. L’appuntamento anche per il Presidente del Consiglio è al 6 marzo, quando sempre all’Arena di Verona verranno ufficialmente inaugurati i Giochi Paralimpici invernali 2026. Con la promessa già dichiarata ieri da Meloni “Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici, pronti a tifare ancora Italia”.