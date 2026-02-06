Ennesimo mistero
Nuovi dubbi sul suicidio di Epstein: spunta il video di una misteriosa sagoma arancione che si avvicina alla sua cella
Esteri - di Giovanni Teller - 6 Febbraio 2026 alle 11:26
C’è un nuovo particolare rilevante che infittisce il mistero sulla morte dell’ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, apparentemente morto suicida in cella il 10 agosto 2019. Sui documenti appena rilasciati del dipartimento di Giustizia, diretto dall’avvocato di Donald Trump, Pam Bondi, c’è scritto che gli investigatori hanno notato una figura arancione che si muove su una scala vicina alla cella dell’uomo. Tutto è accaduto alle 22.39 del 9 agosto 2019. La voce di un inquirente nel registro di osservazione del Metropolitan Correctional Center suggerisce qualcosa che, in precedenza, non è stato segnalato alle autorità: “Un lampo di arancione sembra salire le scale del livello ‘L’, potrebbe essere un detenuto scortato fino a quel livello”.
