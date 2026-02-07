Nordio: nessuna conseguenza sui tempi del referendum. Un eventuale slittamento sarà molto breve

Dopo il sì della Cassazione

In una intervista al Corriere della Sera il Ministro della Giustizia risponde sulla conferma o meno della data del 22 e 23 marzo indetta per la consultazione popolare e ricorda quanto previsto dalla Costituzione

L’accoglimento della Cassazione del ricorso sul nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia segna di fatto un precedente storico, perché nulla di simile era mai accaduto con una data di svolgimento della consultazione popolare già prevista. Quello che accadrà ora è tutto da vedere: il voto del 22 e 23 marzo potrebbe slittare, come potrebbe non farlo. In questo senso il suggerimento del Quirinale di non stampare ancora le schede elettorali, accolto dal Governo, potrebbe essere stato determinante per consentire di mantenere l’indizione del referendum nei tempi previsti.

Nordio assicura celerità sui tempi del referendum

Ogni possibilità al momento non può essere esclusa, come spiegato in una intervista al Corriere della sera del Ministro Carlo Nordio, che tuttavia ha precisato: «Certamente bisognerà fare un’integrazione al quesito referendario, ma questo non dovrebbe avere conseguenze sulla data del referendum. In ogni caso si tratterebbe di uno slittamento molto breve» perché «La correzione riguarda l’indicazione nel quesito delle norme che con la riforma vengono soppresse. Non c’è alcuno sconvolgimento del quesito. Viene semplicemente integrato e chiarito. Quindi, anche in caso di slittamento, si tratterebbe al massimo di due o tre settimane come previsto dalla Costituzione».

Dl sicurezza: con il fermo preventivo è una misura di prevenzione

Il Guardasigilli è anche tornato sul decreto sicurezza varato dal governo giovedì ha ribadito che il provvedimento sul fermo preventivo «Mira a isolare i violenti prima che possano devastare le città e aggredire le forze dell’ordine. Si tratta di prevenzione». E all’opposizione che ha parlato di «grande truffa» lancia la sfida: «ci dicono che dobbiamo prevenire più che reprimere. Se c’è un’altra ricetta ce la diano. E sulle assunzioni delle forze dell’ordine dico che lo stiamo facendo, ma non perché poi vengano presi a martellate e il delinquente ritorni a casa il giorno dopo».

Chi ha buonsenso si è indignato quando gli aggressori sono tornati a casa

Di una cosa il ministro Nordio appare certo: «queste norme eviteranno, o ridurranno di molto, quelle attività preparatorie come portare passamontagna, strumenti insidiosi, armi improprie che non hanno nulla a che vedere con la sacrosanta libertà di manifestazione».

Eppure coloro che sono stati individuati come gli aggressori degli agenti di polizia di Torino sono già a piede libero: «Qualsiasi persona di buonsenso si sarà indignata vedendo quel massacro e uno dei suoi autori ritornarsene a casa. Quindi delle due l’una: o la legge c’è, e il magistrato ha sbagliato. O il magistrato ha correttamente applicato la legge, e allora questa va cambiata. Tuttavia la magistratura e l’opposizione non vogliono nemmeno questo».

Riforma sulla giustizia utile anche al riequilibrio dei poteri

La riforma approvata dal governo e sulla quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum per Nordio, sarà utile anche al riequilibrio dei poteri grazie «All’istituzione di un’Alta corte disciplinare che, non essendo soggetta a logiche correntizie, potrà sanzionare i magistrati che esorbitano dal loro ruolo. Oggi i magistrati che vanno in piazza o a comizi elettorali sono tutelati da una giustizia cosiddetta domestica. Autonomia e indipendenza sono sacrosante, ma hanno un prezzo: i limiti costituzionali. Il giudice deve essere bocca della legge. Il pm può solo indagare ed esercitare l’azione penale».

Richiesta di abbassare i toni non è servita. Italiani giudicheranno

E dopo tante accuse e altrettanti inviti da parte dello stesso Nordio per tornare a dei toni rispettosi nella campagna elettorale, il ministro sembra ormai rassegnato: «Dal primo momento ho auspicato che il dibattito sul referendum si svolgesse nei termini razionali e pacati del contenuto della riforma. I segnali però sono negativi. Se il segretario dell’Anm ci associa all’infame immagine di Minneapolis, e poi crede di cavarsela dicendo che non si rendeva conto di quello che faceva, beh, giudichi il cittadino con chi abbiamo a che fare».