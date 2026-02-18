Nasce il “Bosco rosso” contro la violenza sulle donne. Arianna Meloni: «Questa è l’Italia che vogliamo costruire» (video)

Nel Municipio VI di Roma

Il progetto, promosso dall'associazione Algaxia, è il primo nel suo genere: coniuga riqualificazione urbana e tecnologie per garantire uno spazio aperto sicuro. Il minisindaco Nicola Franco: «Ce l'abbiamo fatta»

Un simbolo della lotta alla violenza contro le donne e uno spazio strappato al degrado. È il “Bosco rosso” inaugurato oggi a Roma, nel territorio del Municipio VI, che ha accolto l’iniziativa promossa dall’associazione Algaxia per la creazione di uno spazio aperto protetto, videosorvegliato e monitorato da operatori qualificati, pronti a intervenire in caso di necessità.

Nel Municipio VI di Roma nasce il primo “Bosco rosso” d’Italia

Il “Bosco rosso”, che segna anche la piena rinascita del Parco Carlo Tufilli, intitolato all’Ispettore superiore della polizia ucciso in servizio nel 1996, è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del presidente del Municipio VI Nicola Franco, del prefetto Lamberto Giannini, dell’assessore regionale Fabrizio Ghera, di Don Antonio Coluccia, dell’Associazione Algaxia e dei familiari dell’ispettore Tufilli. Numerosa, anche, «la presenza dei cittadini entusiasti del progetto», ha scritto Franco sui propri social, dove ha postato le immagini della piantumazione del «primo albero che darà il via alla realizzazione di opere interamente a carico del privato». «Avanti così per rendere questo Municipio sempre più bello», ha scritto ancora il minisindaco, che nel corso della cerimonia ha rivendicato come il Municipio che guida sia il primo in Italia ad aver avviato un progetto del genere, sottolineando anche l’importanza della collaborazione tra istituzione e mondo dell’associazionismo.

Riqualificazione e alta tecnologia: la sicurezza contro le violenze

Presente alla cerimonia anche la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, che ha condiviso a sua volta le immagini della mattinata. Dopo aver sottolineato che l’intitolazione del Parco a Carlo Tufilli, «ci ricorda quanto sia grande il sacrificio delle forze dell’ordine per garantire ogni giorno la nostra sicurezza», si è soffermata sul fatto che il progetto del primo Bosco Rosso «unisce la riqualificazione di un parco abbandonato alla microcriminalità con tecnologie all’avanguardia per lotta alla violenza di genere». «Un altro tassello nella strategia nazionale contro la violenza sulle donne, basata su prevenzione, protezione e certezza della pena», ha scritto ancora Arianna Meloni.

Arianna Meloni: «Questa è l’Italia che vogliamo costruire»

«Nonostante oggi le donne abbiano raggiunto risultati straordinari, siano alla guida di istituzioni di assoluto rilievo e si dimostrino capaci di imprese uniche – si legge ancora nel post della responsabili della segreteria politica di FdI – sono ancora spesso vittime di violenza di genere. Non ci gireremo dall’altra parte, continueremo a combattere questa battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale, affinché non ci sia mai più nemmeno una donna costretta a convivere con la paura. Questa è l’Italia che vogliamo costruire».